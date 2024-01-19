İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1971
  • EURO
    32,8694
  • ALTIN
    1965.27
  • BIST100
    8021.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna yoğun ilgi! Vatandaşlar Üsküdar'da dev ekrandan takip etti
Bilim-Teknoloji

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna yoğun ilgi! Vatandaşlar Üsküdar'da dev ekrandan takip etti

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde yer aldığı roketin, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılma anları vatandaşlar tarafından Üsküdar Bilim Merkezinde kurulan dev ekrandan takip edildi.

IHA19 Ocak 2024 Cuma 09:36 - Güncelleme:
Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna yoğun ilgi! Vatandaşlar Üsküdar'da dev ekrandan takip etti
ABONE OL

Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu vatandaşlar tarafından heyecanla takip edildi. Üsküdar Bilim Merkezinde kurulan dev ekranda yolculuğu canlı izleyen vatandaşlar 10'dan geriye sayarak tarihi ana tanıklık etti. Bazı vatandaşlar heyecanla ve coşkuyla yolculuğu takip ederken bazı vatandaşların ise duygu dolu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Uzay etkinliğine katılan Nihat Kağıt, "Çok heyecanlıyız. Ülkemizin yüzüncü yılında bir Türk vatandaşının uzaya çıkması ve bunu canlı olarak izliyor olmak bize mutluluk verdi. İnşallah önümüzdeki zamanda tekrar yeni arkadaşları uzayda görmeyi temenni ediyoruz" dedi.

Üsküdar Bilim Merkezinde programa katılan Aleyna Akkaya, "Bu durum çok güzel ve olumlu buluyorum. Çok gururlandık. Bütün anlara tanıklık ettik. Daha da bu yolda yürümeyi nasip etsin Allah ve daha güzel projeler olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.