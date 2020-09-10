Huawei 6 yeni ürününü duyurdu

AA 10 Eylül 2020 Perşembe 18:19 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 18:19

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde, Huawei FreeBuds Pro, Huawei FreeLace Pro, Huawei WATCH GT 2 Pro, Huawei WATCH FIT, Huawei MateBook X ile Huawei MateBook 14 tanıtıldı.

Bugün gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde ortaya çıkan yeni ürünler arasında şunlar yer alıyor:

"Huawei FreeBuds Pro ve Huawei FreeLace Pro, geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC), yeni tasarımlar ve kullanıcı merkezli özellikler içeren çok beğenilen ses ürünlerinin yeni pro varyantları; Huawei WATCH GT 2 Pro ve Huawei WATCH FIT, çarpıcı estetik, yeni fitness veri izleme özellikleri ve egzersiz modları ile Huawei'nin giyilebilir ürün serisinin en son ürünleri; yenilikçi Huawei Share özelliği ile sağlanan kompakt form faktörleri ve akıllı deneyimlerle mobil üretkenlikte devrim yaratan iki yeni hafif dizüstü bilgisayar olan Huawei MateBook X ile Huawei MateBook 14."

Açılış konuşması sırasında Huawei, Tüm Senaryoların Kesintisiz Yapay Zeka Yaşam Stratejisine olan bağlılığını ve 1+8+N ekosistemini beslemek için iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini de yeniden teyit etti.

Bugün piyasaya sürülen ürünlerin tümü, iş, sağlık ve spordan sesli eğlenceye kadar çeşitli senaryolarda tüketicilerin günlük yaşamlarında daha uyumlu ve bağlantılı bir deneyim sunmak için tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, "Harika kullanıcı deneyimleri her zaman yenilik üzerine kuruludur. Ancak yenilik yolculuğumuz her zaman tüketicilerle başlar ve biter. Gelecekte dünya çapındaki tüketicilere daha akıllı ve yüksek kaliteli deneyimler sunmak için değerli ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.