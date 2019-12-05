Huawei, ABD´nin yasağı ile ilgili temyize gitti
Huawei, ABD Federal İletişim Komisyonu´nun (FCC) şirketin ürünlerinin federal finansmanla telefon operatörlerine satılması yasağı ile ilgili olarak New Orleans Temyiz Mahkemesi´ne başvurdu.
- DHA
Huawei´in hukuk bölümünün başı Song Liuping, FCC´nin kararının bir temeli olmadığını ve şirketin ulusal güvenliğe bir tehlike arz etmediğini söyledi ve kararın sadece firmanın itibarını etkilemek için alındığını ekledi.
Song ayrıca alınan yasak kararın Huawei´in bir Çin şirketi olması sebebiyle alındığını ve şirketin siber güvenlik alanında yer almadığını ifade etti.
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