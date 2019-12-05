Huawei, ABD´nin yasağı ile ilgili temyize gitti

Huawei´in hukuk bölümünün başı Song Liuping, FCC´nin kararının bir temeli olmadığını ve şirketin ulusal güvenliğe bir tehlike arz etmediğini söyledi ve kararın sadece firmanın itibarını etkilemek için alındığını ekledi.

Song ayrıca alınan yasak kararın Huawei´in bir Çin şirketi olması sebebiyle alındığını ve şirketin siber güvenlik alanında yer almadığını ifade etti.