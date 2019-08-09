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Huawei, Android’e rakip olacak işletim sistemini resmen tanıttı

Huawei, Android işletim sistemi ile rekabet edeceği Harmony işletim sistemini (Çince Hongmeng) Geliştirici Konferansı 2019’da resmen tanıttı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Huawei, Çin’in Dongguan şehrinde gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2019’da uzun süredir üzerinde çalıştıkları işletim sistemini tamamladıklarını ve ilk Harmony işletim sistemine sahip olacak telefonun (Honor Smart Screen) cumartesi günü piyasaya sunulacağını açıkladı.
 
Huawei Tüketici Ticaret Grubu CEO’su Yu Chengdong, Harmony işletim sisteminin Huawei ekosisteminde devrim yaratacağını ve pek çok platformda çalışabilme özelliğine sahip olduğunu söyledi.
 
Şirket yetkilileri, Harmony OS’un Android ve iOS’tan tamamen farklı olduğunu, bu sistemin daha güvenli ve etkili olacağını da öne sürdü.
 
Huawei tarafından paylaşılan slaytlara göre, performans teorik olarak Android ve diğer Linux tabanlı işletim sistemlerinden daha iyi. Huawei, Harmony OS’un basitleştirilmiş bir protokole sahip dağıtılmış bir sanal veri yolu kullandığını söylüyor.
 
Huawei’nin yeni işletim sistemi hakkında bu hafta boyu devam edecek olan Geliştirici Konferansı’nda daha fazla bilgi paylaşılacağı bildirildi.

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