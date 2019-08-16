The Logic'in haberine göre, şirketin Kanada´daki merkezinde ülkenin önde gelen üniversitelerinden oluşan bir araştırma ekibiyle 6G teknolojisi için araştırmalar başladı.

Habere göre, Huawei 6G çalışmalarına başladı. Haberde Huawei´nin Kanada´daki laboratuvarında çeşitli üniversitelerin araştırmacılarından oluşan bir ekiple yeni nesil iletişim teknolojisi üzerindeki araştırmalarına hız verdi.

Huawei´nin Kanada Araştırma Stratejisi Başkan Yardımcısı Song Zhang, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "5G çok yeni ancak 6G´yi araştırmak 5G evriminin bir parçası" yorumunu yapmıştı.

Huawei, geçen ay Shenzhen´de ticari kullanım için ilk 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı, yeni telefon yarın piyasa çıkmış olacak.