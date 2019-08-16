28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5631
  • 6,1775
  • 271.111
  • 96578.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Huawei, Kanada'da 6G çalışmalarına başladı

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, 5G´nin yaygın olarak piyasaya sürülmesinden önce 6G çalışmalarına başladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

The Logic'in haberine göre, şirketin Kanada´daki merkezinde ülkenin önde gelen üniversitelerinden oluşan bir araştırma ekibiyle 6G teknolojisi için araştırmalar başladı.
 
Habere göre, Huawei 6G çalışmalarına başladı. Haberde Huawei´nin Kanada´daki laboratuvarında çeşitli üniversitelerin araştırmacılarından oluşan bir ekiple yeni nesil iletişim teknolojisi üzerindeki araştırmalarına hız verdi.
 
Huawei´nin Kanada Araştırma Stratejisi Başkan Yardımcısı Song Zhang, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "5G çok yeni ancak 6G´yi araştırmak 5G evriminin bir parçası" yorumunu yapmıştı.
 
Huawei, geçen ay Shenzhen´de ticari kullanım için ilk 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı, yeni telefon yarın piyasa çıkmış olacak.

Görenler şaşkına döndü! Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Üçüncü nükleeri kendimiz kurarız

Üçüncü nükleeri kendimiz kurarız

Üç kanattan bir tanesi uçacak

Üç kanattan bir tanesi uçacak

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Baba ile oğlu denizde boğuldu

Baba ile oğlu denizde boğuldu

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

Fotoğrafları Facebook’a yükleyince öldürüldü

Fotoğrafları Facebook’a yükleyince öldürüldü

'Ondan başka transfer tanımam... Ligin tozunu atacak'

'Ondan başka transfer tanımam... Ligin tozunu atacak'

Damat dehşetinden kadın muhtarın acı hikayesi çıktı

Damat dehşetinden kadın muhtarın acı hikayesi çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

Yalova'da şaşırtan keşif: Hashtag işaretini ilk onlar kullanmış

Yalova'da şaşırtan keşif: Hashtag işaretini ilk onlar kullanmış

Yer: Antalya... Turistler neye uğradığını şaşırdı

Yer: Antalya... Turistler neye uğradığını şaşırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019