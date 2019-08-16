Huawei, Kanada'da 6G çalışmalarına başladı
Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, 5G´nin yaygın olarak piyasaya sürülmesinden önce 6G çalışmalarına başladı.
- DHA
The Logic'in haberine göre, şirketin Kanada´daki merkezinde ülkenin önde gelen üniversitelerinden oluşan bir araştırma ekibiyle 6G teknolojisi için araştırmalar başladı.
Habere göre, Huawei 6G çalışmalarına başladı. Haberde Huawei´nin Kanada´daki laboratuvarında çeşitli üniversitelerin araştırmacılarından oluşan bir ekiple yeni nesil iletişim teknolojisi üzerindeki araştırmalarına hız verdi.
Huawei´nin Kanada Araştırma Stratejisi Başkan Yardımcısı Song Zhang, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "5G çok yeni ancak 6G´yi araştırmak 5G evriminin bir parçası" yorumunu yapmıştı.
Huawei, geçen ay Shenzhen´de ticari kullanım için ilk 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı, yeni telefon yarın piyasa çıkmış olacak.
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