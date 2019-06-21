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Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, Rusya tarafından geliştirilen Aurora işletim sisteminin Çinli Huawei firması tarafından kullanılmasına ilişkin görüşmeler yapılacağını açıkladı.

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Mamonov, Moskova’da düzenlenen Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı kapsamında gazetecilere Rusya ile Huawei arasında son dönemde artan iş birliğini değerlendirdi.

Huawei yetkilileri ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirten Mamonov, “Görüşmeler, Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti. Bu görüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kaldık.” dedi.

Mamonov, Çinli şirkete yönelik kapsamlı bir teklif hazırladıklarını anlatarak, “Huawei ve Rus teknoloji şirketleriyle nasıl bir çalışma yapılabileceğine yönelik teklif hazırlıyoruz. Yerelleştirme, teknoloji transferi, bilgiye yatırım ve Rusya’daki AR-GE tesislerinin çalışma düzeni gibi konular gündemde. Şimdi her şeyi birleştiriyoruz.” diye konuştu.

ABD’nin Huawei şirketini kara listeye almasının ardından şirket ile Rus telekomünikasyon şirketi MTS arasında Rusya’da 5G teknolojisinin geliştirilmesi konusunda geçen ay anlaşma imzalanmıştı.

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