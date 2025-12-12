İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,697
  • EURO
    50,1468
  • ALTIN
    5908.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Huawei yeni ürünlerini tanıttı

Huawei, Dubai'de gerçekleştirdiği global lansman etkinliğinde yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı. Etkinliğin en dikkat çeken yeniliği, kulaklık pazarındaki tasarım standartlarını değiştirmeyi hedefleyen HUAWEI FreeClip 2 oldu. Ayrıca yeni katlanabilir telefonu Mate X7, en yeni tablet modeli MatePad 11.5 S'i ve yeni router modeli X3'ü de tanıtıldı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 16:57 - Güncelleme:
Huawei yeni ürünlerini tanıttı
ABONE OL

Huawei FreeClip 2, her biri 5,1 gram ağırlığındaki kulaklıkları, IP57 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığı ile dikkat çekerken, şarj kutusuyla birlikte toplam 38 saate varan pil ömrü vaat ediyor. HUAWEI FreeClip 2, iOS ve Android cihazlarla tam uyumlu çalışıyor.

Lansmanda FreeClip 2'nin yanı sıra diğer ürünler de sahneye çıktı. HUAWEI Mate X7, "Ultra Güvenilir Katlanabilir Mimari" ve yüzde 43 oranında iyileştirilmiş renk doğruluğu sunan ikinci nesil kamerasıyla tanıtıldı.

İçerik üreticileri için tasarlanan HUAWEI MatePad 11.5s tablet de PaperMatte ekran teknolojisiyle etkinlikte yerini aldı.

Lansmanda tanıtılan bu yeni ürün grubunun Türkiye satış takvimi ve fiyatlandırma detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Detaylar için Huawei Online Mağaza üzerinden bilgi alınabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.