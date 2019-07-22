Hürjet'te kritik aşama başarıyla tamamlandı!

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6813
  • 6,3787
  • 259.554
  • 101834
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Hürjet'te ön tasarım tamamlandı

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı (Hürjet) Projesi'nde 'Ön Tasarım Gözden Geçirme' aşaması başarıyla tamamlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ağustos 2017’de Türk Hava Kuvvetleri ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak başlatılan Hürjet Projesi'nde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için kritik olan Ön Tasarım Gözden Geçirme (Preliminary Design Review/PDR) aşaması başarıyla sonuçlandı.

Geniş bir katılımla her biri kendi alanında uzman yerli ve yabancı bağımsız gözlemcilerin hakemliğinde 2 gün boyunca süren toplantılarda, projenin sonraki aşaması olan kritik tasarım aşamasına geçebilmesi için planlandığı şekilde ilerlediği değerlendirme komitesi tarafından onaylandı.

Bu kapsamda, Uçuş Bilimleri, Uçak Yapısı, Uçak Sistemleri, Aviyonik ve Elektrik Sistemleri olmak üzere 4 ana uzmanlık alanında değerlendirmeye tabi tutulan Hürjet Projesi, tüm bu alanlarda değerlendirme komitesinin onayından geçti.

Kısa sayılabilecek bir sürede bu kritik aşaması başarıyla tamamlanan Hürjet’in, 2020 yazında kritik tasarımının tamamlanması, 2021 yılının Aralık ayında prototipinin hangardan çıkarılması ve 2022 yazında ilk uçuşa hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

- Farklı görevleri yerine getirecek

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.

Hürjet’in bu özelliklerinin yanı sıra hizmet süresi 20 yılı aşkın jet eğitim uçaklarının yerini alması, sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, ve benzeri) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedefleniyor.

Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

Uçağın silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsuru olacak.

Hürjet, tüm bu özellikleri ve donanımlarıyla jet tekamül eğitim, harbe hazırlığa geçiş eğitimi, hafif taarruz (yakın hava desteği), hava devriyesi (silahlı ve silahsız), akrobatik gösteri uçağı rollerini üstlenecek.

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, 45 bin feet yüksekliğe çıkabilecek, 2 bin 592 kilometre menzile sahip olacak.

Yük kapasitesi 2 bin 721 kilogram olan Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek.

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

Şakanın tadı kaçtı! ABD ordusu teyakkuza geçti

Şakanın tadı kaçtı! ABD ordusu teyakkuza geçti

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Akılalmaz olay! Vücudundaki metali mıknatısla fark etti

Akılalmaz olay! Vücudundaki metali mıknatısla fark etti

Hürjet'te kritik aşama başarıyla tamamlandı!

Hürjet'te kritik aşama başarıyla tamamlandı!

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş
 

POPÜLER HABERLER

İran´dan İngiliz´leri çok kızdıracak görüntü: Bayrağı indirildi

İran´dan İngiliz´leri çok kızdıracak görüntü: Bayrağı indirildi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019