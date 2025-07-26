Sekizaltmış Teknoloji ve Savunma Sanayi tarafından geliştirilen ve 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenen MS23 Elektronik Harp Sistemi, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dron tehditlerine karşı sahada etkili çözüm sunuyor.

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuarda, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilmiş çok sayıda ürün sergileniyor. Sekizaltmış Teknoloji ve Savunma Sanayi de elektronik harp sistemi başta olmak çeşitli ürünlerini fuarda tanıtıyor.

Sekizaltmış Teknoloji ve Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ensar Çalışkan, AA muhabirine, geçmişi 10 yıla dayanan, 6 yıldır resmi olarak faaliyet gösteren bir firma olduklarını belirterek, "Elektronik harp alanında ürünlerimiz var. Ayrıca İHA'larımız ve FPV dronlarımız bulunuyor." dedi.

Çalışkan, IDEF 2025'te MS23 Elektronik Harp Sistemi'ni sergilediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"MS23, GNSS sistemlerine karşı askeri ve sivil bantlarda 120 kilometrede testleri başarıyla tamamladı. Sistemimiz İHA ve dron tehditlerine karşı sahada başarı sağladı. Bunun yanı sıra GNSS destekli elektromanyetik toplar ve normal top atışlarını da saptırarak bir ilke imza attı. İki türlü çalışma mantığı var. Bir tanesi mevcut ülkelerin ve ülkemizin radarlarına entegre edilerek radardan gelen sinyallerin konumlarına göre o konuma otomatik olarak ya da operatör yardımıyla elektronik harp icra edebiliyor."

"ELEKTRONİK HARP SİSTEMİMİZ SAHADA KENDİSİNİ KANITLADI"

Sistemin stratejik noktaları korumak açısından konumlandırmalı şekilde üçlü ve dörtlü sistemleri sürekli ya da belli bir zaman aralığında açık tutarak operasyon icra edebildiğine dikkati çeken Çalışkan, "Hem koruma hem de saldırı amaçlı kullanılabiliyor. Taarruz esnasında düşmanın iletişimini kesmek için içerisinde özelimizde olan bazı frekanslar mevcut." dedi.

Çalışkan, taarruz açısından kullanıldığında düşmanın haberleşmesini ve İHA'lar ya da dronlarla saldırısını önlemeye yönelik belirli frekanslarda bir cihaz olduğunu hatırlatarak, frekans havuzları olduğunu ve düşman tehdidine göre bu havuzu, içerisindeki 15 bandı revize edebildiklerini dile getirdi.

Sahayı ve savaş bölgelerini çok iyi takip ettiklerini vurgulayan Çalışkan, "Arkadaşlarımız hem danışmanlık hizmetleri alıyor hem de kendileri bizzat bazı savaş bölgelerinde tarama faaliyetleri yürüterek ülkemizin savunma sanayisinde elektronik harpte gelişmesi için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalarımız hiç durmadan biz fuardayken bile devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çalışkan, şu ana kadar 4 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, 3 ülkeyle de görüşme halinde olduklarını söyledi.

Elektronik harp sistemleriyle ilgili sahadan yapılan geri dönüşlerin gayet iyi olduğuna işaret eden Çalışkan, "Birçok yerde cihazlarımızın bulunduğu noktalar hala vurulmamış durumda. Bu noktada sahada kendisini kanıtlamış bir ürün." yorumunu yaptı.

"IDEF 2025'TE FARKLI ÜLKELERDEN 100'ÜN ÜZERİNDE HEYET AĞIRLADIK"

Çalışkan, İHA ailelerinde ise NE-3.14 isimli iki ayrı operasyon icra eden İHA'ları olduğunu aktararak, bunlardan birinin kamikaze, diğerinin ise rasat yani gözetleme görevi gördüğünü kaydetti.

İHA'larının yaklaşık 120 kilometre menzilleri olduğunu belirten Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İHA'larımız, elektronik karıştırmaya karşı CRPA antenlerle desteklenmiş, radar kesitleri çok düşük, elektrikli motoru olması nedeniyle radar ısı yaymadığı için radara yakalanma olasılıkları çok az. Bulut altı oldukları için daha hızlı operasyon icra edebiliyorlar. Diğer bir ürün ailemiz FPV dronlarımız. Bunların içerisinde de üç ayrı kalemde ürünümüz var. Bir tanesi fiber optikli, elektronik harp karıştırmasına maruz kaldığında bile görevini icra edebilen bir FPV'miz. Ayrıca, kamikaze FPV'lerimiz mevcut ve bir hava gücü sağlayan standart mühimmatları üçlü olarak üzerinde taşıyıp 10-15 kilometre menzillerde operasyon icra edebilen, fiber optik kablo entegre edilebilen FPV dronlarımız mevcut."

Çalışkan, IDEF 2025'te şu ana kadar farklı ülkelerden 100'ün üzerinde heyet ağırladıklarını belirterek, fuarın çok verimli geçtiğini dile getirdi.

IDEF gibi fuarların kendileri için çok önemli olduğuna değinen Çalışkan, "Hem müşterilerle kontaklarımızı kuruyoruz hem de sektörümüzün paydaşlarıyla burada buluşup ürünlerimizi daha iyi geliştirme fırsatı buluyoruz. Bu açıdan IDEF yöneticilerine, SSB, TSKGV ve Milli Savunma Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat vermeleri, özel sektörün de bu fuarlarda yer alması çok değerli ve önemli." dedi.