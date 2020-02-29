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Bilim-Teknoloji

Elon Musk'tan çarpıcı F-35 yorumu: İHA'lara karşı hiç şansı yok

Elon Musk, ABD'nin en pahallı ve en gelişmiş uçakları olan F-35'lerle ilgili yeni bir tartışma başlattı. Musk, F-35'lerin insanlar tarafından kontrol edilen dronlara (İHA) karşı şansı olmayacağını iddia etti.

29 Şubat 2020 Cumartesi16:57 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:08

Yaklaşık 1 trilyon doları aşan bir bütçeyle geliştirilen F-35’ler 2015 yılından beri ABD Ordusu tarafından kullanılıyor. Ancak Elon Musk'ın F-35’lerle ilgili yorumu teknolojisinin tartışılmasına neden oldu.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, ABD’de F-35’lerle ilgili bir tartışmayı başlattı. Musk, attığı bir tweetle F-35’lerin dronlara karşı savunmasız olduğunu iddia etti. Musk attığı tweette “Rakip, bir insan tarafından uzaktan kontrol edilen, manevra özerklikleri artırılmış bir dron savaş uçağı olabilir. F-35’in buna karşı şansı olmayacaktır.” dedi.

Musk, daha öncede USAF (Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri) konferansında, hava muharebelerinde devrim yaratabilecek fikirlere sahip olunup olunmadığıyla ilgili bir soruya savaş uçakları çağından bahsetmenin anlamsız olduğunu söyledi.

Elon Musk’ın başlattığı F-35 tartışmalarına Aviation Week dergisi Pentagon editörü Lee Hudson’da katıldı. Hudson, Musk’ın savaş uçakları çağının geçtiği sözlerini hatırlatarak yeni uçak geliştirme programı olan NGAD’ı yeniden düşünmek gerektiğini söyledi.

F-35’in geliştirilme sürecinde 1 trilyon doların üzerinde bir bütçe kullanıldı. Ancak şimdi ortaya çıkan bilgiler F-35’lerin pilotların hayatını tehlikeye atacak bir dizi sorunla karşılaştığı bildiriliyor.

Defense News’un yayınladığı belgelere göre F-35 pilotları kabinde meydana gelen yüksek basınç nedeniyle pilotlar kulak ve sinüs ağrıları yaşıyor. Aynı zamanda çok yüksek hıza sahip olan Mach 1.2’nin ötesindeki hızlarda F-35’lerin yapısal hasar aldığı söyleniyor. F-35’lerin soğuk hava koşullarında da sorun yaşadığı Defense News’in yayınladığı iddialar arasında yer alıyor. 

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