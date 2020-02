Yaklaşık 1 trilyon doları aşan bir bütçeyle geliştirilen F-35’ler 2015 yılından beri ABD Ordusu tarafından kullanılıyor. Ancak Elon Musk'ın F-35’lerle ilgili yorumu teknolojisinin tartışılmasına neden oldu.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, ABD’de F-35’lerle ilgili bir tartışmayı başlattı. Musk, attığı bir tweetle F-35’lerin dronlara karşı savunmasız olduğunu iddia etti. Musk attığı tweette “Rakip, bir insan tarafından uzaktan kontrol edilen, manevra özerklikleri artırılmış bir dron savaş uçağı olabilir. F-35’in buna karşı şansı olmayacaktır.” dedi.

The competitor should be a drone fighter plane that’s remote controlled by a human, but with its maneuvers augmented by autonomy. The F-35 would have no chance against it.