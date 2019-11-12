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BİLİM-TEKNOLOJİ

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İHA'lara karşı yüksek enerjili lazer silah sistemi: ATHENA

ABD'li savunma devi Lockheed Martin'in geliştirdiği ATHENA lazer silah sisteminin, birden fazla uçan hedefi takip ederek imha edecek güce sahip olduğu belirtildi.

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Lockheed Martin, Fort Fort’daki ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde yapılan bir testte,  birden fazla sabit kanatlı ve döner kanatlı uçan aracı vurmak için yeni lazer silah sistemi ATHENA'yı test ettiğini duyurdu.
 
Şirketin açıklamasında ATHENA'nın, devlete bağlı komuta kontrol sistemi ve radar sensörüyle ağ ortamında çalıştırıldığı, sistemin dronları yakalayıp takip ettikten sonra yüksek enerjili lazer kullanarak düşürdüğü ifade edildi.
 
Lockheed Martin, halihazırda ordu tarafından kullanılan sistemlerle, düşük maliyet sonrası anti-drone ATHENA'yı geliştirdi.
 
 
Füze savunma programlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Sarah Reeves, ''İnsansız araç tehditlerini caydırmak için bu tür bir lazer silahı çözümünün çok önemli olduğunu gördük.'' dedi.

İHA´lara karşı yüksek enerjili lazer silah sistemi: ATHENA

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