İHA'larımız Hindistanlıların yakın takibinde: Türkiye'nin ayak izi genişliyor

Rakiplerine kıyasla uygun fiyatı ve kendini kanıtlamış başarısıyla Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA, Afrika'daki güvenlik dengesini yeniden şekillendirdi. Hint basınında yer alan analizde, Türkiye'nin yeni ittifaklar kurduğuna ve Afrika'daki güvenlik dengelerini değiştirdiğini gözler önüne serdi.

Ayrılıkçılarla ve isyancılarla mücadele noktasında AKINCI ve Bayraktar TB2'yi tercih eden Mali, Burkina Faso ve Nijer gibi ülkeler, Türk İHA'larını etkin şekilde kullanıyor. Özellikle Sahel'deki çatışmalarda başarısını bir kez daha kanıtlayan Bayraktar TB2 İHA, "oyun değiştirici" olarak nitelendiriliyor.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR KÜRESEL OYUNCU"

Türkiye'nin İHA ve SİHA alanındaki ihracatına vurgu yapılan analizde, Türkiye'nin özellikle son yıllarda güvenlik ve savunma alanında önemli bir küresel oyuncu haline geldiği vurgulandı.

Türk savunma ve güvenlik ihracatının 7.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığının belirtildiği analizde, bu ihracatın önemli bir kısmının Afrika'ya yapıldığına da dikkat çekildi. Afrikalı liderlerin, rakiplerine kıyasla uygun maliyet, operasyonel avantajlar ve teknolojik üstünlüğü nedeniyle Türk İHA'larını sıkça tercih ettiği ifade edildi.

"TÜRKİYE NÜFUZUNU GENİŞLETİYOR, YENİ İTTİFAKLAR KURUYOR"

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle yakın ilişkiler kurması, Hint yönetimini panikletti.

Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı konumuna yükselen Türkiye, Afrikalı liderlerle samimi ve diplomatik ilişkilerini genişletti. Ankara'nın Afrika kıtasındaki nüfuzunu genişlettiğine değinen Hint basını, hem Türkiye'nin ekonomisine katkı sağladığını hem de yeni müttefikler kazandığını vurguladı.

Söz konusu analizdeki şu ifadeler dikkatlerden kaçmadı:

"Türkiye'nin özellikle İHA'lar olmak üzere askeri teknoloji alanında önemli bir ihracatçı olarak yükselişi önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum, Ankara'nın yeni jeopolitik ittifaklar kurmasına ve askeri teknoloji satış, bakım ve iyileştirmeleri yoluyla nüfuzunu genişletmesine olanak tanımaktadır. Bu büyüme, şüphesiz Türkiye'nin ekonomisini canlandırmakta ve nitelikli iş fırsatları yaratmaktadır. Ayrıca, birçok ülkenin çeşitli operasyonel zorluklar için ileri teknoloji bir çözüm olarak İHA'lara giderek daha fazla ilgi duyması nedeniyle, Türkiye'nin gücünü de artırmaktadır."