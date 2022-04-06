İkinci NFT savaşında Türk zaferi

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'in '1 Nisan Şaka Günü' kapsamında başlattığı 'R Place' uygulaması, birçok ülkeden 3 milyondan fazla kullanıcı katıldı. 'Piksel sanatı'na dönüşen etkinlikte, her kullanıcı 5 dakika arayla bir piksel boyama imkanına sahip oldu. Türk Twitch yayıncılarının da katıldığı etkinlik dün sabaha karşı sona erdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Atatürk portresinin yanına maymun çizmeye çalışan kullanıcıları tehdit eden Türkler, Türk Bayrağı, Atatürk, Ayasofya, İstanbul silüeti, Anıtkabir, Fatih Sultan Mehmet potresi, Barış Manço, Kaplumbağa Terbiyecisi, çay bardağı, Bayraktar TB-2 gibi çizimleri korumayı başardı.

REKOR FİYAT BEKLENİYOR

Sınırlı tuval alanında üstünlük sağlamak isteyen kullanıcılar birbirlerinin figürlerine saldırdı, bazen de ittifaklar kuruldu. Yaklaşık 75 saat süren dijital tablonun NFT olarak rekor miktara satılması bekleniyor. İlki 2017'de düzenlenen 72 saatlik etkinliğe milyonlarca kullanıcı katılmıştı.

NEDİR BU BOYAMA ÇILGINLIĞI?

Reddit Place, kullanıcıların her 5 dakikada bir, 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel boyutunda boyama yaptığı ve çeşitli görsel figürler oluşturmaya çalıştığı bir çevrimiçi alan olarak tanımlanıyor.

Etkinliğin internet dünyası için heyecan yaratması ve yankı uyandırması ise görsel üretmek için aynı anda binlerce kişiye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.