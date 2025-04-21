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Bilim-Teknoloji

İletişim Başkanı Altun: TÜRKSAT 6A, bağımsızlık hedefinin somut göstergesidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ülkenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınmasına ilişkin, 'Bu tarihi adım, Türkiye'nin uzay ve iletişim teknolojilerindeki tam bağımsızlık hedefinin somut bir göstergesidir.' ifadesini kullandı.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: TÜRKSAT 6A, bağımsızlık hedefinin somut göstergesidir
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenle, ülkenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Bu tarihi adım, Türkiye'nin uzay ve iletişim teknolojilerindeki tam bağımsızlık hedefinin somut bir göstergesidir. TÜRKSAT 6A ile birlikte kapsama alanımız Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da içine alacak şekilde genişleyecek böylece 3,5 milyar olan erişim nüfusu 5 milyara ulaşacaktır. En az 15 yıl görev yapacak olan bu uydu, aynı zamanda Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkelerden biri olduğunun tescilidir. Türkiye Yüzyılı'nda, her alanda öncü ve lider bir Türkiye idealimizin uzaydaki sembolü olan TÜRKSAT 6A'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

  • TÜRKSAT 6A
  • milli haberleşme
  • uzay teknolojisi

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