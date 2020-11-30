İlginç keşif! Suyun 3 bin 900 metre altında görüntülendi

star.com.tr 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:15 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:15

İnsanoğlu dünyamızın 4'te 3'ünü kaplayan denizlerin altındaki canlılar hakkında henüz çok az bilgiye sahip.

2015 yılında ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) araştırmacıları tarafından Porto Riko kıyılarında yapılan bazı araştırmalar, yeni bir taraklı türü keşfetti.

Jelatinimsi deniz omurgasızları taraklılar, uzaktan kumandalı derin deniz keşif aracı tarafından 3,900 metre derinlikte (yaklaşık 2,5 mil aşağıda) tespit edildi.

Araç, yüzeydeki bilim adamlarına bir milimetreden daha kısa uzunluğa sahip, damla benzeri garip yaratığın şaşırtan görüntülerini gönderdi.

Dalış 2015 yılında gerçekleşmiş olsa da, bilim adamları yeni bir türün keşfedildiğini iddia etmeden önce kesinlikle emin olmak istediler ve keşif gezisinin görüntülerini uzun zaman titizlikle incelediler.

Tipik olarak, yeni tür sınıflandırması, kapsamlı laboratuvar testleri ve incelemeleri gerektirir. Süreç, bu tür derin deniz canlılarının okyanusun ezici derinliklerinin dışında uzun süre dayanmadıkları için olağanüstü derecede zor bir süreçtir.

NOAA deniz biyoloğu Allen Collins keşfe ilişkin açıklamasında, "Laboratuvarda olduğu gibi aynı mikroskoplara sahip değiliz, ancak video bize morfolojiyi, üreme parçalarının konumu ve diğer yönleri hakkında ayrıntılı olarak yeterli bilgi verebilir." dedi.

'Derin deniz baloncuğu' adlandırılan tür, iki uzun dokunaca sahip balon benzeri bir gövdeye sahip.

Oşinograf Mike Ford, 'Deniz tabanının üzerinde belirli bir yüksekliği koruyarak, deniz tabanına iki hatla bağlı bir sıcak hava balonu gibi hareket etti. Deniz dibine bağlı olup olmadığından emin değiliz. Dalış sırasında doğrudan bağlanma gözlemlemedik, ancak organizma deniz tabanına dokunuyormuş gibi görünüyor.' açıklamasında bulundu.

Bilinen 100 ila 150 arasında ktenofor yani taraklılar türü vardır. Esrarengiz benzerliklerine rağmen, ktenoforlar etobur olsalar da denizanasıyla akraba değildirler, derinlerde bulunan küçük eklembacaklılar ve larvalarla beslenirler.

Bu belirli deniz damlasının yaşadığı aşırı çevre göz önüne alındığında, araştırmacılar bu olağanüstü yaratığa bir sonraki sefer ne zaman bir göz atabileceklerinden emin değiller.

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