İlginç tespit: Güneş ikili bir kişiliğe sahip olabilir

Araştırmacılar, yaşam kaynağımız olan Güneş’in kendi "iç saatine" ilişkin ipuçlarını açıklayabilecek manyetik alanlarındaki ilginç tutarsızlıklar ile ikili bir kişiliğe sahip olabileceğini keşfetti.

CU Boulder Üniversitesi’ndeki fizikçiler Loren Matilsky ve Juri Toomre, Güneş'in iç dinamiklerini anlamak için güneşin iç mekanının bilgisayar simülasyonunu geliştirdi. Bu süreçte, ekip beklenmedik bir şey tespit etti: Güneş'in iç dinamikleri nadir durumlarda normal rutinlerinden sıyrılabilir ve alternatif bir duruma geçebilir.

Fizikçiler bu bulgunun, güneşin her 11 yılda bir kez yüksek etkinlik dönemlerinden düşük aktiviteye geçiş yaptığı bir döngü olan güneşin iç saatini yöneten süreçler için yeni ipuçları sağlayabileceğini belirtti.

JILA'da yüksek lisans öğrencisi olan Matilsky, “Güneş için döngü periyodunu neyin belirlediğini veya bazı döngülerin neden diğerlerinden daha şiddetli olduğunu bilmiyoruz. Nihai hedefimiz, modelde gördüklerimizi güneş yüzeyine haritalamak ve böylece tahminlerde bulunabilmektir.” dedi.

Takım, bulgularını bugün St. Louis'deki Amerikan Astronomi Derneğinin 234. toplantısında düzenlenecek bir basın brifinginde sunacak.

Çalışma, bilim insanlarının güneş enerjisine “dinamo” dedikleri, aslında yıldızın manyetik enerjisinin bir konsantrasyonu olduğu fenomenine derinlemesine bakıyor. Bu dinamo, güneş içindeki sıcak gazların döndürülmesi ve bükülmesi ile oluşur ve büyük etkilere neden olabilir. Özellikle aktif bir güneş dinamosu, çok sayıda güneş lekesi ve güneş patlaması veya yüzeyden çıkan enerji küreleri üretebilir.

Ancak bu dinamoyu incelemenin kolay olmadığını belirten Matilsky, bunun nedeninin çoğunlukla güneşin iç kısmında, çoğu bilimsel enstrümanların menzili dışında oluşup gelişmesinden kaynaklı olduğunu ifade etti.

Matilsky, “Güneşin iç manyetizmasını gerçek gözlemlerden birkaç adım öteye götüren iç kısma giremeyiz.” dedi.

Birçok güneş fizikçisi bu sınırlamanın üstesinden gelmek için, güneşin içinde olanları yeniden simüle etmeye çalışmak için büyük süper bilgisayarlar kullanıyor.

Araştırmacılar, Matilsky ve Toomre'nin simülasyonunun ilginç sonuçlar verdiğini söyledi. Araştırmacılar simülasyonlarını yürüttüklerinde önce güneş dinamolarının güneşin ekvatorunun kuzeyinde ve güneyinde oluştuğunu buldular. Düzenli bir döngünün ardından, o dinamo ekvatora doğru hareket etti ve durdu. Ardından güneşin gerçek gözlemleriyle yakın bir uyum içinde sıfırlandı.

Ancak bu düzenli karmaşanın tamamı bu değildi. Güneş yaklaşık her 100 yılda bir, iki kez farklı bir şey yaptı. Bu garip durumda güneş dinamoları aynı döngüyü izlemiyordu, bunun yerine bir yarımkürede diğerinin üzerinde kümelendi.

Matilsky, "Söz konusu model, güneş dinamolarının gerçek ve önceden bilinmeyen davranışlarına işaret ediyor olabilir. Gökbilimciler, nadir durumlarda, güneşin bir yarım küresinde diğerinden daha fazla toplanan güneş lekelerini gözlemlediler. Bu CU Boulder ekibinin bulgularına uygun bir gözlem." dedi.

Modelin daha da geliştirmesi gerektiğini söyleyen Matilsky, takımın sonuçlarının güneşin aktivitesindeki zirvelerin ve düşmelerin nedenini bir gün açıklamaya yardımcı olabileceğini, bunun da dünyadaki iklim ve teknolojik gelişmeler için çok büyük etkileri olabileceğini söyledi.