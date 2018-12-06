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İlk F-35’ler Avustralya yolcusu

Avustralya, ilk F-35 Lightning II uçaklarını kıtada konuşlandırmaya hazırlanıyor. Teslim alındığı 2014’ten bu yana ABD’de pilot eğitim görevleri icra eden AU-1 ve AU-2 seri numaralı platformlar, buradaki görevlerini tamamladı. İlk defa 2017 yılında bir hava gösterisi için kıta ülkesini ziyaret eden uçaklar, bu sefer kalıcı olarak dönüş yolunda. Platformlar RAAF Williamtown Hava Üssü’nde konuşlandırılacak.

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Platformlar, 10 Aralık’ta New South Wales’a ulaşacak.
 
Dünyanın tamamen ağ merkezli beşinci nesil ilk hava kuvvetlerini oluşturmak isteyen Avustralya, bu doğrultuda F-35 Lightning II uçağını projenin merkezinde tutuyor.
 
Hedefin gerçekleştirilmesi için Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri, EA-18G Growler, E-7 Wedgetail, Gulfstream 550 ISR , MQ-4C Triton ve MQ-9 Reaper platformlarını da içeren geniş bir tedarik programı yürütüyor.
 
(C4Defence)

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