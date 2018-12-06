İlk F-35’ler Avustralya yolcusu Avustralya, ilk F-35 Lightning II uçaklarını kıtada konuşlandırmaya hazırlanıyor. Teslim alındığı 2014’ten bu yana ABD’de pilot eğitim görevleri icra eden AU-1 ve AU-2 seri numaralı platformlar, buradaki görevlerini tamamladı. İlk defa 2017 yılında bir hava gösterisi için kıta ülkesini ziyaret eden uçaklar, bu sefer kalıcı olarak dönüş yolunda. Platformlar RAAF Williamtown Hava Üssü’nde konuşlandırılacak.