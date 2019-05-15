İlk güneş yelkenli uydu haziranda fırlatılacak

Uzay meraklıları tarafından oluşturulan Planetary Topluluğu'nun 5 kilo ağırlığında, bir somun ekmek büyüklüğündeki ancak güneş yelkeni açılınca 32 metrekare olacak uzay aracı LightSail 2'nin 22 Haziran 2019'da Florida'daki bir SpaceX Falcon Heavy roketi üzerine fırlatılması planlanıyor.

Proje, 1980’de Planetary Topluluğu'nu kuran üç bilim insanıyla bağlantılı 10 yıllık bir projenin doruk noktası.

Planetary Topluluğu CEO'su Bill Nye, "Kırk yıl önce, profesörüm Carl Sagan, kozmosu keşfetmek için güneş yelkenli uzay aracı kullanma hayalini paylaştı. Planetary Toplum bu rüyayı gerçekleştiriyor." dedi.

Nye, "Dünyanın dört bir yanından binlerce insan bir araya geldi ve bu görevi destekledi. Onlar olmadan başaramazdık. Carl Sagan ve meslektaşları Bruce Murray ile Louis Friedman, her yerde insanları uzay bilimlerini ilerletmeleri için güçlendirdi ve bu projeyi anlattı. Biz ise bu 40 yıllık hayali fırlatmaya gidiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Yüzyıllar boyunca insanlar uzaya seyahat etmek için güneş yelkenleri kullanmayı hayal ettiler. 2019 yılında, Planetary Topluluğu'nun LightSail 2 uzay aracı, Dünya yörüngesindeki ilk kontrollü güneş yelken uçuşunu deneyerek bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi planlıyor.

LightSail 2 başarılı olursa, güneş ışığını kullanarak yörüngesini yükselten ilk uzay aracı olacak. Işığın kütlesi yokken diğer nesnelere aktarılabilecek momentumu vardır. Bir güneş yelkeni, itiş için bu momenti kullanır.

LightSail 2, Falcon Heavy'nin STP-2 (Hava Kuvvetleri Uzay Testi Programı) adında bir görevde taşıyacağı 25 uzay aracından biridir. Birincil yükler, COSMIC-2 adı verilen altı hava ve iklim uydusu ve DSX adlı bir uzay ışınımı deneyidir. Falcon Heavy'nin üst kademeli motoru, 25 uzay aracının hepsini üç farklı yörüngeye taşıyacağı için birçok kez yeniden ateşlenecek.