İlk kez gün ışığına çıktılar! Türkiye geleceğin teknolojisini üretti

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde hayata geçirilen projeler Ankara'nın elini çok farklı açılardan güçlendiriyor.



SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni gelişme de Türkiye'nin özellikle Mavi Vatan'daki imkan ve kabiliyetleri açısından önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor. Görüntülerde, Sürü İnsansız Deniz Aracı (İDA) ailesinin yeni üyesi MİR İDA ilk kez gün ışığına çıkmakla kalmıyor, ALBATROS-S İDA'larla birlikte görev icra ediyor.

Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizde yeni aşamaya geçtik!



Sürü İDA ailemizin yeni üyesi MİR ile ALBATROS-S birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini, sahada gerçekleştirdik.



➡️ @sefineofficial

➡️ @aselsan pic.twitter.com/z3qiaNMyFN — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 19, 2022

Peki, İDA'lar neden önemli? Farklı tiplerdeki İDA'ların sürü mantığı ile hareket edebilmesi ne anlama geliyor? Merak edilen başlıkları Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan TRT Haber'e açıkladı.

"KARIŞIK SÜRÜ GÖREV GRUBUNDA ABD'DEN SONRA BİZ VARIZ"

Sürü SİDA'nın çok zor bir iş olduğunun altını çizen Erkan, bu adımları teknoloji kazanım çalışması olarak görmek gerektiğini söylüyor. Öte yandan Erkan, farklı görevler yapacak sürü İDA'ları dünyada kimsenin operasyonel olarak kullanmaya başlayamadığı bilgini de paylaştı. öğreniyoruz.

"Son zamanlarda herkesin dilinde olsa da dünyada şimdilik sadece ABD'nin demesini yaptığı bir konsept" diyen Erkan, "Dünyada çok az ülkenin başardığı SİDA konusunda karışık sürü görev grubu ile başarılı faaliyet yapabileceğini gösteren ikinci ülke biz olduk. Bu işi çok ciddiye alıyor ve üzerinde kritik teknolojiler geliştiriyoruz. Sensör sayısı çok daha fazla ve savaş gemisinin minyatürü bir direği olan ASELSAN MİR İDA da ciddiyetimizin göstergesi" dedi.

SÜRÜ İDA'LAR NEDEN ÖNEMLİ?

Sürü konseptinin sadece toplu olarak hedefe gidip ateş etmek anlamına gelmediğini anlatan Erkan, farklı görevler için farklı yüklü İDA'lar olacağı beklentisi olduğunu belirtti.

Erkan, MİR İDA'nın insansız bir komuta gemisi ya da veri işleme/iletim merkezi olarak görev yapabileceğinin altını çizerek, MİR İDA'yı diğer İDA'ların verimini artıracak ve en önemlisi güvenli iletişim yapmasını sağlayacak bir sistem olarak tanımlıyor.

Daha önce karakol görevleri için üretilen İDA'ların yakın bir gelecekte mayın avlama, denizaltı harbi, hücumbot görevlerini üstlenmesi bekleniyor. İşte bu noktada İsmail Demir'in paylaştığı videodaki Aselsan ALBATRO sürü ve MİR İDA'nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye, yakın gelecekte bir arada çalışacak sistemleri bugünden üretiyor ve sahada bizzat test ediyor.

Bu noktada Kozan Selçuk Erkan çok kritik bir bilgi daha paylaşıyor. ASELSAN MİR sisteminde en önemli sürprizlerden birinin yerli kamera sistemi ASELSAN Kırlangıç olduğunu kaydediyor. Videoda Kırlangıç tekne üzerinde tam operasyonel olarak görülüyor. Hava sistemlerinde CATS ile dışa bağımlılık azalmıştı. Deniz sistemlerinde de Kırlangıç yerli çözüm olarak öne çıkıyor.

SİDA'LAR SİHA'LARA BENZER BİR ETKİ OLUŞTURABİLİR Mİ?

SİHA'larla ilgili konuşulanlar ağırlıklı olarak vuruş gücüne odaklansa da aslında keşif-gözetleme ve istihbarat konusunda da çok faydalı oldukları atlanmaması gereken bir süreç. Ayrıca, Türkiye'nin özellikle Ege'de savaş uçakları yerine SİHA'lar ile çoğu faaliyetini sürdürebildiği ve bunun ciddi bir maliyet avantajı olduğu da bir gerçek.

Benzer bir sürecin SİDA'lar için de geçerli olup olmayacağı konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erkan şunları söyledi;

"Denizlerde de benzer bir durum var... Karakol gemilerinden sahil güvenlik teknelerinin yerine ya da tamamlayıcı olarak çok verim alınacağı bir dönem bizi bekliyor. Özellikle İHA'lar ile ortak çalışarak barış zamanı deniz alanlarının denetimi mümkün.

Savaş zamanı ise bilhassa Ege Denizi'nde belki de muharebe gücünün mızrak başını önce İDA'lar oluşturacak. Daha uygun maliyetlerle ve karşı tarafı çok daha zorlayarak yapacak daha küçük hedef olan tekneleri engellemek daha zordur.

SİDA'ların görev ve becerileri gelişiyor. Şimdilik sadece karakol görevli SİDA'ları görmüşken yakın bir gelecekte hava savunma, keşif, istihbarat, denizaltı harbi SİDA'larını da göreceğiz.

Ayrıca devriye görevlerinde şu an İDA kullanmaya başladığımızı düşünelim... Yunan tacizlerini, insan kaçakçılığını, kaçak balık avcılığı çok uzun süreler denizde kalarak rahatlıkla denetleyebiliriz. SİDA meselesi tam operasyonel olduğu zaman dünyanın en maliyet etkin çözümü olacak diyebiliriz. Türkiye'nin şimdiden bu alanlarda varlığını göstermesi yukarıda anlattığımız nedenlerle çok önemli."