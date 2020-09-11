İlk kez İsrail'deki yarasalarda bulundu! Bilim dünyası IsrRAPXV virüsünü konuşuyor

star.com.tr 11 Eylül 2020 Cuma 15:49 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 15:49

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisiyle gündeme gelen virüs rezervuarı olan yarasalarla ilgili bir araştırmanın sonucunda çarpıcı veriler elde edildi.

Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve daha pek çok salgına neden olan virüsleri kaynağı olarak bilinen yarasaların, henüz kanıtlanmamış olmasına rağmen mevcut koronavirüs salgınının nedeni olabileceği de ileri sürülüyor.

İsrail'de yapılan bir araştırma sonucunda, ülkedeki bir Mısır meyve yarasasında şimdiye kadar dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş yeni bir poksvirüs tespit edildi.

İsrail Rousettus Aegyptiacus Poxvirus (IsrRAPXV) adı verilen poksvirus, Tel Aviv'deki 'Zooloji Bahçeleri'nde yaşayan bir yarasada bulundu.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, örnekler yarasalardan ilk olarak 2014 yılında alındı ancak, araştırmaların birkaç yıldır devam ediyordu. Virüsün yalnızca İsrail'de var olduğunun keşfi 2018'de konuşuldu. 'İsrail'deki bir Mısır meyve yarasasından izole edilen yeni bir poksvirüs' çalışması, bu yıl Veterinary Medicine and Science'da yayımlandı.

IsrRAPXV virüsünün önemli kılan şeyin, yalnızca dünyanın başka hiçbir yerinde tespit edilmemesi değil, aynı zamanda İsrail'de ilk kez tespit edilen bir poksvirüs olması olduğu belirtildi.

Yeni poksvirüsün, Tel Aviv'deki Zooloji Bahçeleri'nde bir yarasanın bir poksvirüs için klinik olarak normal kabul edilen semptomlarla ortaya çıkmasından sonra keşfedildi. Yarasanın kanat zarlarında çok sayıda veziküler ve nodüler deri lezyonları bulunuyordu. Bilim insanları yarasayı yakalayarak, onu başka bir koloni ortamına salmadan önce, çok sayıda biyopsi örneği aldı.

Daha sonra biyopsilerden alınan numuneler kullanılarak çok sayıda test yapıldı. Bulguların gerçekten bir poksvirüs olduğunu test etmek için DNA ekstrakte edildi. Araştırmacılar, test sonuçlarının meyve yarasasının 'hiç bildirilmemiş ve muhtemelen yeni bir poksvirüs' ile enfekte olduğu kanaatine vardı.

Virüsün enfeksiyon potansiyeli ile ilgili henüz bir veri yok.

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