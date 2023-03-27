İlk kez piste çıkan Milli Muharip Uçak'la ilgili yeni gelişme

Üniversiteden yapılan açıklamada, Antalya Teknokent bünyesinde 25 yıl kullanılacak binanın sözleşmesinin, TUSAŞ'ın Ankara'daki merkez yerleşkesinde rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen rektör Özkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde ilk kez piste çıkan Milli Muharip Uçak Projesi'nin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Dün hayallerdeydi. Bugün pistlerde ve yarın güç birliği ile gökyüzünde olacak." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ ile işbirlikleri artıracak ve öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlayacak bir çalışmanın da bilgisini veren Özkan, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için TUSAŞ Kariyer projesi ile ilgili anlaşma sağladıklarını aktardı.

Özkan, işbirliği çerçevesinde Mühendislik Fakültesi'ne bir eğitim laboratuvarı kurulacağını kaydederek, TUSAŞ Kariyer programı ile Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin TUSAŞ üretim tesislerinde yüksek teknoloji üretim ve AR-GE çalışmalarını yerinde görme imkanını sahip olacağını anlattı.

Antalya Teknokent Genel Müdürü Yavuz da TUSAŞ ile sürdürülen işbirliğinin hem üniversite hem de şehir için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "TUSAŞ tarafından 25 yıllık yatırım yapılacak olan AR-GE binasında mühendislerin, yazılımcıların ve öğrencilerin istihdamı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Teknokent'te yapılacak 6 bin metrekare kapalı alana sahip TUSAŞ AR-GE binasında başta Milli Muharip Uçak Projesi olmak üzere TUSAŞ'ın yüksek teknoloji odaklı savunma sanayi projeleri de yürütülecek. Binanın bir yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.