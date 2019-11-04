Türk Savunma Sanayiinde bir ilk! Başarıyla fırlatıldı

GEMİLERİN KÂBUSU GELİYOR

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemisavar silahlarını millileştirme vizyonu kapsamında ROKETSAN'a ihale ettiği Atmaca projesi, dünyanın en gelişmiş avcı füzelerini Türkiye'ye kazandıracak.

Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip olacak füze, denizde asgari 200 kilometre uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılacak.

Data-link donanımına da sahip olacak Atmaca, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

MİLLİ GEMİSAVAR FÜZESİ: ATMACA

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesi ile ilk test atışlarını geçen sene gerçekleştirildi.

Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında Atmaca füzesi ile donatılması hedefleniyor.

ATMACA füzesi denizde asgari 200+km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bunun beraber ATMACA seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca’nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

HARPOON'A KARŞI ATMACA

Exocet Gemisavar Füzesine benzer kabiliyet de olması planlanan ATMACA füzesinin daha sonra alınan karar sonucunda HARPOON Blok II sistemi özelliklerine sahip olması hatta geliştirilecek sistemler neticesinde daha üstün özelliklerde olacak.

ATMACA füzesinin menzili 120 mil (190+ km) olması planlanıyor. Füzenin Data-Link özelliği de olacak. Füze deniz hedeflerinin dışında kara hedeflerine karşıda kullanılacak. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında füzenin farklı modelleri üzerinde de çalışmalar başladı.