Türk Savunma Sanayiinde bir ilk! Başarıyla fırlatıldı

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BİLİM-TEKNOLOJİ

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İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirildiğini belirterek, ATMACA'nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.

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MİLGEM projesi kapsamında üretilen TCG KINALIADA (F-514) Denizaltı Savunma Harbi, Türkiye’nin ilk milli anti-gemi füzesi olan ATMACA ile yaptığı atıştarda yüzde yüz başarı sağlandı. ATMACA’nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefleniyor.

İSMAİL DEMİR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabı üzerinden, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA'nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığı anlara dair görüntüleri paylaştı.

İsmail Demir yaptığı açıklamada, "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik.Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. ATMACA’nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GEMİLERİN KÂBUSU GELİYOR
 
Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemisavar silahlarını millileştirme vizyonu kapsamında ROKETSAN'a ihale ettiği Atmaca projesi, dünyanın en gelişmiş avcı füzelerini Türkiye'ye kazandıracak.
 
Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip olacak füze, denizde asgari 200 kilometre uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılacak.
 
Data-link donanımına da sahip olacak Atmaca, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.
 
MİLLİ GEMİSAVAR FÜZESİ: ATMACA
 
SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesi ile ilk test atışlarını geçen sene gerçekleştirildi. 
 
Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında Atmaca füzesi ile donatılması hedefleniyor.
 
ATMACA füzesi denizde asgari 200+km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bunun beraber ATMACA seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca’nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.
 
HARPOON'A KARŞI ATMACA
 
Exocet Gemisavar Füzesine benzer kabiliyet de olması planlanan ATMACA füzesinin daha sonra alınan karar sonucunda HARPOON  Blok II sistemi özelliklerine sahip olması hatta geliştirilecek sistemler neticesinde daha üstün özelliklerde olacak.
 
ATMACA füzesinin menzili 120 mil (190+ km) olması planlanıyor. Füzenin Data-Link özelliği de olacak. Füze deniz hedeflerinin dışında kara hedeflerine karşıda kullanılacak. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında füzenin farklı modelleri üzerinde de çalışmalar başladı.
 
 
MÜTTEFİKLERİMİZ BİZE SİLAH SATIŞINDA ZORLUK ÇIKARIYOR
 
Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan birçok deniz üstü ve altı unsurlar ana silah sistemi olarak HARPOON füze sistemini kullanıyor. İhtiyaçlar çerçevesinde başlatılan MİLGEM projesi kapsamında tedarikine karar verilen HARPOON sistemi alımında birçok sorunla karşılaşıldı. Bu durum askeri ve siyasi karar makamlarının tedbir olmasına yol açtı.

Türk Savunma Sanayiinde bir ilk! Başarıyla fırlatıldı

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