İlk testi başarıyla geçen Cezeri'ye dünya basınından büyük ilgi

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin ilk uçuş testi tamamlandı. Testi başarıyla geçen Cezeri dış basında da oldukça ilgi gördü. Cezeri'nin başarısına yer veren Reuters ve ABC kanalları ilk uçuş testinin başarıyla gerçekleştiğini yazdı.

Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

Turkey's first flying car prototype is expected to reach around 1.2 miles in height and a speed of 62 mph. But it could take up to 15 years to see the vehicle take to the skies pic.twitter.com/HUxuf0MMnC