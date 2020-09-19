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Bilim-Teknoloji

İlk testi başarıyla geçen Cezeri'ye dünya basınından büyük ilgi

Geçtiğimiz günlerde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Bu gelişme dünya basınında da yankı uyandırdı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 08:45 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 08:45
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Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin ilk uçuş testi tamamlandı. Testi başarıyla geçen Cezeri dış basında da oldukça ilgi gördü. Cezeri'nin başarısına yer veren Reuters ve ABC kanalları ilk uçuş testinin başarıyla gerçekleştiğini yazdı.

Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

CEZERİ DÜNYA BASININDA

Dünya basını da Cezeri'nin başarılı uçuşuna yer verdi. Reuters ve ABC haber kaynakları Cezeri'nin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdiğini sayfalarına taşıdı.

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