Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Gezeravcı'yı, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.

Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü.

Karşılama töreninin ardından Esenboğa Havalimanı'nın VİP salonuna geçen Bakan Kacır ve Gezeravcı, basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Uzay Programımızdaki adımlarımızda biri olan insanlı ilk uzay bilim misyonumuz Türk milleti için mutluluk kaynağı olmuştur.

* Uzayda 18 günlük bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

* İnsanlı ilk uzay bilim misyonumuz Türk milleti için mutluluk ve iftihar kaynağı olmuştur.

* Gezeravcı'ya "vatanına hoş geldin" diyorum.

* Bu tarihi misyonun en büyük sonucu, Türk gençlerine ve Türk çocuklarına sunduğu mesaj ve kazandırdığı özgüven oldu.

* Bu misyon, ülkemizde bilime ve bilim insanlarına verdiğimiz değeri apaçık göstermesi açısından bizce çok kıymetlidir.

* Fırlatma roketleri geliştirme projelerimiz devam edecek.

* Ankara'da uzay geliştirme teknoloji bölgesi kuracağız. AR-GE programları başlatacağız.

* TÜRKSAT 6A'yı çok yakında uzaya göndereceğiz.

* Uzay limanı kurup Ay programını gerçekleştireceğiz.

* Hedef kendi uzay aracımızla Ay'a ulaşmak.

* İkinci astronotumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız.

* Türk gençlerinin Türk çocuklarının sadece başka milletlerin başarabileceği düşüncesiyle kurmaktan vazgeçecekleri hiçbir hayal kalmamıştır. Bu bilim misyonunun ardından Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimize devam edeceğiz.

GEZERAVCI: KOŞAR ADIMLARLA İLERİYE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Gezeravcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Hedefimize ulaşmanın mutluluğuyla buradayım.

* Gözümüzle görebildiğimiz sınırları aşmanın mutluluğuyla geldim.

* Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin, içten ve samimi insanlarıyla, Türk vatandaşlarımızla tekrar kavuşmak bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı.

* Göreve hazırlık sürecini yürüten herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece başlangıçtı. Bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzda bayrak değiştirdik.

* Ülkemin bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle gerçekleştirmiş olduğum görevin bugünlere kadar gelmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, TUA ve TÜBİTAK çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim.

* Koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz.

* Türk olarak yurt dışında Türkiye'ye bakıştan gururlandım.

* Bu başarı benim değil, Türkiye'deki her hanenin başarısıdır.

* Devletimizin güçlü adımlarıyla öz güvenimizi ayağa kaldırdık.

* Devletimizin enjekte ettiği öz güveni damarlarımızda hissettik.

* Hayatın rutininde varlığını fark etmediğim nimetlere şükrettim.

* Siz gençler, başlatılmış olan projelerin devam eden adımlarının parlayan yıldızlarısınız.

* Dünya'yı gözlemlemek müthişti.

* Fırlatmanın 12. dakikasından itibaren yerçekimsiz ortamdaydık. Yerçekimsiz ortama adaptasyonumda sıkıntı olmadı. Yerçekimsiz ortama uyumda takviyeye ihtiyaç duymadım.

* Devletim ve ailem beni hiç yalnız bırakmadı. Devletimin emrindeyim, her türlü göreve hazırım.

* Ülkemiz suni limitlerin tamamını bertaraf etti.

* Kısıtlı zaman dilimine rağmen çok iyi geri beslemeler aldık.

* Herkesin eleştirisi bize bir şeyler katıyor. Katılımcı diğer üç ülkenin de farklı süreçlerinin içerisinde hazırlık sürecine başladık.

* (Uzay yolculuğu için turistik gezi tartışmaları) Yaptığımızın uzay seyahati olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu ifade ederken de bu işin otoriteleri tarafından ifade edilen değerlendirmelere istinaden söylüyorum.