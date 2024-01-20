İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzayda 13 farklı bilimsel deneye imza atacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca, aralarında Üsküdar Üniversitesi TRGENMER Müdürü Dr. Cihan Taştan ve ekibindeki Gamze Gülden, Berranur Sert, Büşra Tekirdağlı, Berranur Sert, Ebru Çam, Özge Demir, Fatmanur Erkek tarafından yürütülen "Message" bilim misyonunun da yer aldığı 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taştan, kendilerinin kanser tedavilerini geliştiren ve yıllardır çalışan bilim insanları arasında olduklarını belirtti.

Taştan, "Bu kapsamda özellikle Uzayda, Marsta, koloni kurma, Ay'da koloni kurma gibi uzun uzay seyahatlerinde astronotların yer çekimsiz ortamda genetik ifadelerinin nasıl değişebileceği şuana kadar keşfedilmedi ve dünyada ilk defa böyle bir çalışma yapılacak hem Genetik Mühendislik hem kanser immünoterapi dediğimiz kanser tedavilerine bir ışık tutacak." ifadelerini kullandı.

"ALPER GEZERAVCI ASTRONOT OLMADAN ÖNCE ÇOK İYİ BİR BİYOLOG OLDU"

Cihan Taştan, böyle bir çalışmayı yapabilmek için bir savaş pilotu olan Alper Gezeravcı'nın astronot olmadan önce çok iyi bir Biyolog olduğunu vurguladı.

Taştan, "Hem üniversitemizi hem de 13 bilim misyonu kapsamında birçok üniversiteyi ve kurumu gezdi. Biz dünyada yaklaşık 12 ay boyunca birçok toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıları yeri geldiğinde NASA ve AXIOM'daki uzmanlarla değerlendirerek bütün deneysel onaylarımızı aldık ve Alper Gezeravcı da laboratuvarlarımızda birebir bu deneyleri simüle edebildi." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ RUHUMUZLA, AKLIMIZLA VE DUALARIMIZLA ONUNLAYIZ"

TRGENMER Müdürü Dr. Cihan Taştan, bu 14 gün boyunca hem Alper Gezeravcı'nın hem de yanında beraber gittiği diğer Astronotların genetik profilini takip edeceklerini de aktararak, şunları kaydetti:

"Bu genetik analizlerimizle beraber belki de geleceğin uzay misyonlarında doğru astronotların seçimi için yer çekimsiz ortamda aktifleşecek, şu ana kadar keşfedilmemiş genleri bulmak ve bunu uzay ve bilimsel dünya literatürüne kazandırmak istiyoruz. Tabii bu belki de gelecekte uzay turizminde kanser hastalarının uzayda tedavi edilebilmesine kadar gidebilecek bilimsel keşiflerin önünü açacak bizim için.



Biz de hem Türkiye'nin uzay misyonuna hem de dünyanın uzay misyonuna değer katmak istiyoruz hatta bu kapsamda Alper Gezeravcı 14 gün boyunca neredeyse attığı her adım, yapacağı her deney, alacağı nefese kadar hepsi adım adım planlanarak işlendi. Dolayısıyla biz ruhumuzla da onunlayız, aklımızla da onunlayız, dualarımızla da onunlayız."

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR İÇERİSİNDE GENETİK TARAMALARIMIZI YAPACAĞIZ"

Taştan, kendilerinin mesaj bilim misyonlarının başlamış durumda olduğunu ifade etti.

Alper Gezeravcı'nın karantinaya girmesiyle beraber genetik profillerini alacakları örnekleri astronotlarla toplamaya başladıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:



" Projemiz aslında uzayda gerçekleşecek 14 günlük süre içerisinde başlamış olacak. Bunu takiben gerçekleşecek önümüzdeki aylar içerisinde genetik taramalarımızı yapacağız. CRISPIR gibi son yıllarda Nobel ödülü kazanmış genetik mühendislik tekniklerini de kullanarak yine astronotumuzun ve diğer insanların bağışıklık sistemi hücrelerinin genetiğini değiştirecek, uzayda keşfettiğimiz bu genleri bu kez kansere karşı savaştıracağız. Geleceğin uzay misyonlarında da bu hücreleri ve bu kanser taramalarını tekrardan uzayda test etmeyi ve yeni tedavi yöntemlerini dünya literatürüne kazandırmayı planlıyoruz."