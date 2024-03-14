Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eğitimini tamamlayan Alper Gezeravcı, programlarının ardından ilk kez Bolu'ya geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Gezeravcı, gençlere Türkiye'nin uzay misyonunu anlattı. Türkiye'de ilk olarak gençlerle buluşmaya Bolu'dan başlayan Alper Gezeravcı, 81 ilde gençler ile bir araya geleceğini söyledi. Uzay yolculuğunda yaşadıklarını anlatan Gezeravcı, Türkiye'nin Uzay Pac'ini tanıttı.

Gezeravcı'nın programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, protokol üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.

"TÜM KARDEŞLERİMİZİN AYAĞINA GİDEREK TÜRKİYE'NİN UZAY MİSYONUNU ANLATACAĞIZ"

Türkiye'nin 81 ilinde gençlerle buluşarak Türkiye'nin uzay misyonunu anlatacağını dile getiren Alper Gezeravcı, "Programımızı, Amerika'dan döndüğümün ilk gününde sizlerle başlatıyoruz. Bundan sonra 81 ilde onların arasından çıkmış birisi olarak tüm kardeşlerimizin ayağına giderek, Türkiye'nin uzay misyonunu anlatacağız. Amacımız bugüne kadar fazlasıyla hak ettiğimiz ancak mahrum olduğumuz, içimizdeki potansiyeli tekrar ayağa kaldırmak" dedi.

"ÇALIŞMALAR ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin kendi ürettiği roketin Ay'a sert inişinde kullanacağı yakıt sistemiyle ilgili deney yaptığını ifade eden Gezeravcı, "Yakın süreçte güncellenmiş bir tarih, takvim kapsamında uzaya sert iniş hedefimiz var ve bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor. Amerika'dan tersine beyin göçüyle ülkemize tekrardan dönmüş değerli bir hocamızın önderliğinde, bununla ilgili çalışmalar çok ciddi şekilde devam ediyor. Bu hedefe ilişkin uzaya götürdüğümüz deneylerden bir tanesi de, Ay'a sert iniş yapmak için tasarlanan kendi roketimizin yakıt sistemindeki, hibrit yakıt sistemindeki yanma sürecini simüle eden deneylerden bir tanesiydi. Çalışmalar birbirine entegre. Yapılan çalışma birbirinden bağımsız olarak devam ediyor gibi görünse de, bir diğerini destekler mahiyette devam ediyor. Fırlatma operasyonlarını gerçekleştirebilecek bir rampanın işletmesini de kendimiz yapacak şekilde planlamalarımız devam ediyor. Devlet büyüklerimiz ilerleyen süreçte bununla ilgili güzel müjdelerini de uygun gördüklerinde paylaşacaklar. Uzay alanında birbirinden bağımsız 10 tane hedefimiz koyuldu ve bu hedefe yönelik olarak çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.