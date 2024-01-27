İlk Türk astronot Gezeravcı'dan ISS'de yeni deney Savunma sanayimiz için büyük önem taşıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu ve uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlayan "gMetal" deneyini gerçekleştirdi. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), "gMetal" deneyinin, hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayisi için oldukça önemli olduğuna işaret etti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği çalışmalarına 7. deneyiyle devam etti.



Gezeravcı, bugün, TÜBİTAK MAM'dan Prof. Dr. İskender Gökalp ve Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu "gMetal" deneyine başladı.



Deneyle, kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak. Böylece uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak.



TÜRKİYE UZAY AJANSINDAN YENİ "DENEY SÖZLÜĞÜ"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün gerçekleştireceği "gMetal" deneyine ilişkin, "Deney Sözlüğü" yayımladı.

TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün gerçekleştireceği "gMetal" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.

İtki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan "gMetal" deneyinin, hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayisi için oldukça önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu deneyle, katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına, yer çekiminin etkisinin araştırılacağı aktarıldı.

Böylece itki üretiminde metal parçacıkları kullanacak uzay aracı motorlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik bir ön çalışma yapılmış olacağına değinilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deney sonuçlarının uluslararası bir proje olan Mars misyonlarına katkı verebilecek nitelikte olduğu, Mars gezegeni üzerinde güneş enerjisine ilave bir enerji kaynağı oluşturarak uzayın ekonomik gelişimini tetikleyecek etkileri olacağı öngörülüyor."

#TürkUzayBilimMisyonu 'nda Bugün �������� ����



gMetal deneyi ile katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisi araştırılacak.����



İtki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bu deney hem derin uzay görevleri için hem... pic.twitter.com/2BgVYArwkT — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 27, 2024

- BUGÜNE KADAR 6 DENEY HAYATA GEÇİRDİ

Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu yana 6 deneyi hayata geçirdi.



Astronot Gezeravcı, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE", gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneylerine devam ediyor.



Gezeravcı, uzay ortamında alglerin, karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılmasını araştıran "ALGALSPACE" ve uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneylerini de sürdürüyor.



"OKSİJEN SATURASYONU" deneyiyle de yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.