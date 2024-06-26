İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2024 Çarşamba / 20 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0525
  • EURO
    35,355
  • ALTIN
    2456.31
  • BIST100
    10612
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • İlk ve tek olma özelliği taşıyor! Milli teknoloji, NATO tatbikatına damga vurdu
Bilim-Teknoloji

İlk ve tek olma özelliği taşıyor! Milli teknoloji, NATO tatbikatına damga vurdu

Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü olan 'uMAYA SD-WAN' NATO tatbikatında sınavı geçti. Bu başarı, Türkiye'nin milli ağ çözümlerinin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
İlk ve tek olma özelliği taşıyor! Milli teknoloji, NATO tatbikatına damga vurdu
ABONE OL

ULAK Haberleşme AŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü uMAYA SD-WAN, NATO'nun en büyük dijital birlikte çalışabilirlik tatbikatı olan CWIX 2024'te başarılı bir sınav verdi.

CWIX 2024, Polonya'nın Bydgoszcz kentindeki NATO Müşterek Kuvvet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

44 ülkeden 2 bin 600'den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik, CWIX'in 25. yıl dönümünde şimdiye kadar düzenlenen en büyük tatbikat oldu. Tatbikatta, 490'dan fazla mevcut ve deneysel teknoloji test edildi.

İLK VE TEK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR! MİLLİ TEKNOLOJİ, NATO TATBİKATINA DAMGA VURDU

ULAK Haberleşme, tatbikata Genelkurmay Başkanlığının koordinasyonunda, Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü olan uMAYA SD-WAN ile katılım sağladı.

Geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla yazılım tanımlı yaklaşımla geliştirilen uMAYA SD-WAN, CWIX 2024'te askeri ortamda kullanılarak gerçek bir NATO ağında test edilme imkanına sahip oldu.

Tatbikat sürecinde ULAK Haberleşme, SD-WAN ürünüyle gerçekleştirdiği testleri başarıyla tamamladı. Bu başarı, Türkiye'nin milli ağ çözümlerinin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

- SD-WAN V3.0 GELİYOR

ULAK Haberleşme, Türkiye'de birçok kurumda 1000'i aşkın noktada aktif hizmet veren SD-WAN'ın V3.0 sürümünü geliştirme ve test çalışmalarına devam ediyor. Yılın son çeyreğinde bu versiyonun sahaya çıkarılması planlanlanıyor.

Aynı zamanda SD-WAN yazılımını maliyet etkin kullanmak amacıyla üzerinde çalışacağı ARM tabanlı prototipin üretimi ve test çalışmaları tamamlandı.

CWIX, 1999 yılından bu yana, NATO askeri kanadı tarafından onaylanarak, müttefik güçlerin birlikte çalışabilirlik kabiliyetinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu tatbikat kapsamında, karşılıklı testlerin yanında geliştirilmekte veya test aşamasında olan sistemler de koalisyon senaryoları dahilinde çalışmalara destek oluyor.

  • ULAK
  • NATO
  • tatbikat
  • yerli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.