IHA 11 Ağustos 2020 Salı 12:39 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 13:01

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Ulusal Bor Enstitüsü (BOREN) arasında “Bor Fiber takviyeli Kompozit Malzemelerinin Havacılık Yapısallarında Kullanımının Araştırılması” konulu bir iş birliği protokolü başlatıldı.

Dünyada bilinen iki kompozit alternatifi yerine TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu tarafından önerilen fikir, anlaşma ile perçinlendi. TUSAŞ ve BOREN, dünya havacılık eko sisteminde sık kullanılan materyaller yerine “bor fiber kompozit” malzemesi araştırılması ve geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacak.

TUSAŞ ve BOREN arasında imzalanan iş birliği kapsamında ülkemizde önemli miktarda rezervi bulunan bor minerali kullanılarak Bor Fiber Takviyeli milli kompozit malzemeleri geliştirilmesi hedefleniyor. Bu vesileyle hava araçlarındaki millilik oranlarının artması, milli ürünlerin ise inovatif özellikleri ile pazarda daha güçlü bir konum alması hedefleniyor.

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ HAKKINDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer alıyor.