İnanılmaz keşif! Cüce gezegen Ceres'teki parlaklığın sırrı çözüldü

star.com.tr 11 Ağustos 2020 Salı 16:57 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:58

Uzun zamandır cüce gezegen Ceres'in uzayda yüzen çorak bir kayadan biraz daha fazlası olduğuna inanılıyordu. Ancak, büyük bir keşif görevi sonrası, Ceres'te yüzeyin hemen altına müthiş bir okyanus olduğu keşfedildi.



Uzmanlar, Mars ve Jüpiter arasında bulunan güneş sistemimizin en büyük asteroidinin yüzeyinde parıldayan parlak noktalar karşısında şaşkındı. Bu bilmeceyi çözmek isteyen bilim insanları, bir keşif görevi başlattı.

Dev gök taşının kendi yer çekimi olduğu için, NASA'nın Dawn uzay aracı, yüzeyin yaklaşık 35 km (22 mil) üzerinde havada süzülerek Ceres'in yüksek çözünürlük görüntülerini yakaladı.

Araştırmacılar, gözlemlerini 20 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Occator krateri üzerinde yoğunlaştırdılar ve cüce gezegenin iç kısmında 'geniş bir tuzlu deniz suyu rezervi' olduğunu söylediler.

Bilim adamları kızılötesi görüntüleme yardımıyla, hidrohalitin varlığını doğruladı. Bu bileşik deniz suyunda bulunuyor ve daha önce dünya dışında hiç görülmemişti.

Dawn görevinin sonuna doğru toplanan verilerin analizi sonrası, tuzlu suyun cüce gezegendeki derin bir rezervden geldiği sonucuna vardı. Ceres'in yer çekimini inceleyerek, bilim adamları rezervuarın yaklaşık 40 kilometre (24,8 mil) derinlikte ve yüzlerce kilometre genişliğinde olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, bunun asteroidin eskiden bir denize sahip olduğunu gösteren bir işaret olduğunu söylüyorlar.

İtalya'daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü araştırmacılarından Maria Cristina De Sanctis AFP'ye verdiği demeçte, 'Artık Ceres'in, Satürn'ün ve Jüpiter'in uydularından bazıları gibi bir tür okyanus olduğunu söyleyebiliriz.' dedi.

Nature Astronomy'de bu hafta yayınlanan çalışmada, uzay-zaman açısından yapılan hesaplamalar sonucu son iki milyon yılda muhtemelen gezegende tuz yataklarının oluştuğu belirtildi.

De Sanctis, 'Ceres'de bulunan materyal astrobiyoloji açısından son derece önemlidir. Bu mineraller yaşam için gerekli metaryeller.' dedi.

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