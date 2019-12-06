İnanılmaz olay: Plastik parçasına 'yürümeyi' öğrettiler!

Finlandiya Tampare Üniversitesi bilim insanları, bilgisayar programlaması kullanmadan hareketsiz bir cisme bu şekilde yürümeyi öğretmenin bir ilk olduğunu söyledi.

Enerjiyi mekanik harekete dönüştürmek için ısıya duyarlı boya tabakası kullanılan gelişmiş polimerler, saniyede 1 mm civarı, bahçe salyangozu ile aynı hızda, hareket edebiliyor.

Tampere Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Arri Priimägi, "Araştırmamız esasen hareketsiz bir maddenin çok basit bir şekilde öğrenip öğrenemeyeceği sorusunu soruyor" dedi.

Aalto Üniversitesi'nden meslektaşım Profesör Olli Ikkala, şu soruyu sordu: 'Maddeler öğrenebilir mi ve maddenin öğrenebilmesi ne anlama gelir?' Sonra bir şekilde yeni numaralar öğrenebilecek robotlar yapmak için bu araştırmada güç birliği yaptık.

Matter adlı bilimsel yayında yayımlanan çalışma, Pavlov'un zil çaldığında köpeğin yemek verilmesini beklediği deneyinden ilham alıyor.

Araştırma ekibi, plastik parçasını hareket etmeye şartlandırmak için yemek yerine ışığı kullandı.

Priimägi, "Pek çok kimse bu analojiyi fazla ileri götürdüğümüz söyleyecektir" dedi.

Bu insanlar bir bakıma haklı çünkü biyolojik sistemlerle kıyasladığımızda, çalıştığımız materyal çok basit ve kısıtlı. Ancak analoji doğru koşullar altında geçerliliğini koruyor.

Plastik parçası, hareket etmenin ötesinde, farklı ışık dalga boylarını algılayarak farklı yollarla tepki verebiliyor. Bu, yeni gelişen yumuşak robotlar alanında uygulama bulabilir.

Priimägi, "Bunun birçok iyi yönünün bulunduğunu düşünüyorum. Uzaktan kontrol edilen bu sıvı kristal ağlar adeta yapay küçük kaslar gibi hareket ediyor" dedi.

Gelecekte fotonik gibi, biomedikal gibi öğrenim tasarımlarına faydalı olabilecekleri birçok yönün bulunduğunu umuyor ve inanıyorum.

(Independent Türkçe)