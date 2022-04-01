AA muhabirine konuşan Şatana, 2 yıl önce TÜBİTAK tarafından 5 bin 600 proje arasından seçilen "Topraktan Rizobakterilerin İzole Edilmesi ve Şeker Pancarı Üretiminde Kullanılması Projesi"nin, İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu tarafından ödül ve bursa layık görüldüğünü söyledi.

Şatana, İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisinin, dünyada 13 partner ülkeden girişimci ve akademisyenlere proje ve mentorluk desteği verdiğini belirtti.

Akademinin bugüne kadar 2 projesine destek verildiğini vurgulayan Şatana, akademi kapsamında farklı zamanlarda girişimcilik, liderlik ve inovasyon eğitimleri aldığını dile getirdi.

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Türkiye'de ilk kez bir akademisyenin Kraliyet Akademisi tarafından mentor olarak atandığını anlatan Şatana, "Yaklaşık 1 ay önce Akademinin isteği üzerine mentorluk başvurusu yaptım, akademinin partner olduğu girişimcilere mentor olarak atandım. İlk mentor olarak akademisyen ve girişimci tecrübelerimi Malezya'dan Anis Nurashikin Nordin Hanım'la eylül ayına kadar paylaşacağım. Kendisine şirketinin nasıl büyümesi gerektiğini, dünyada hangi pazarlara açılabileceğini, nasıl iş geliştirebileceği gibi bilgileri kendisine aktaracağım." diye konuştu.

Bu eğitimin sonunda başka ülkede de görevlendirileceğini vurgulayan Şatana, Nordin'in mühendislik alanında bir şirketinin olduğunu belirtti.

Mentor olarak atanmasının hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki girişimcilere bilgi ve tecrübeleri aktarma bakımından önemli olduğuna değinen Şatana, bunun daha çok girişimci, yatırım, üretim ve istihdam sağlayacağını da sözlerine ekledi.