İngiliz şirketi BAE Systems, Suudi uçaklarına elektronik harp hizmeti sunacak
Havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren İngiliz şirketi BAE Systems, Suudi uçaklarına elektronik harp hizmeti sunacak sözleşmeyi kazandı.
- TM Dijital Haber Merkezi
BAE Systems, Suudi Arabistan'a ait uçaklara yönelik dijital elektronik harp sistemleri ve füze uyarı sistemleri ile ilgili sürdürülebilirlik hizmetleri için 19.2 milyon dolarlık sözleşmeyi kazandığını duyurdu.
BAE Systems tarafından yaptığı açıklamada, "BAE Systems, AN / ALQ-239 Dijital Elektronik Harp Sistemleri (DEWS) ve AN / AAR-57A (V) Ortak Füze Uyarı Sistemi (CMWS) donanımı / yazılımı ile ilişkili sürdürülebilirlik hizmetleri için 19.2 milyon dolarlık ihaleyi kazandı.” denildi.
Sözleşme kapsamında teslim edilecek sistemlerin 13 Ağustos 2022'ye kadar tamamlanması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.