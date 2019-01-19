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İngiltere'nin askeri uçaklarının üçte biri uçmak için uygun değil

İngiltere'de faaliyet gösteren Bilgi Özgürlüğü Savunucuları tarafından yapılan araştırmaya göre İngiltere'nin askeri uçaklarının üçte biri uçmak için uygun değil.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sonucunu Savunma Bakanlığı'nın da kabul ettiği iddia edilen, Bilgi Özgürlüğü Savunucuları tarafından yapılan araştırmada İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) toplam 434 adet uçağının 142'sinin kullanılmaz durumda olduğu bildirildi.
 
İngiltere'de yayın yapan Mirror gazetesi, "Bu rakamlar 2018'de 100. yılını dolduran Kraliyet Hava Kuvvetleri için utanç verici" dedi.
 
Eleştirmenler, istatistiklerin halkın korkularını körüklediğine inanıyor ve Hükûmetin kesinti politikalarının İngiltere'nin savunmasını bu duruma getirdiğini iddia ediyorlar.
 
Shadow Defence Sekreteri Nia Griffith konu hakkında, "Muhafazakar Bakanların, savunmadaki sekiz yıllık kemer sıkma miraslarına ilişkin dürüst olma zamanı geldi. Hükûmetin kesintileri ülkenin savunması ve İngiltere'nin karşı karşıya olduğu çeşitli tehditlere cevap verme kabiliyeti üzerinde etkili bir eksiklik yarattı." dedi.
 
İgiltere Liberal Demokratlar Partisi Savunma Sözcüsü Lord Ming Campbell, "Tamir ve rutin servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için uçağın cepheden çekilmesi gerekir ancak bu rakamlar, tamir veya servis için gerekli olanın ötesine geçiyor gibi görünüyor." açıklamasında bulundu.
 
Raporda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 20 adet bulunan A400M askeri nakliye uçağından sadece 5'inin kullanılabilir durumda, 81 adet Hawk T1 jetinden 44'ünün depoda veya bakımda, Cephedeki 5 Sentinel casus uçağından sadece 3'ünün aktif durumda, 60 Chinook helikopterinden 41'i operasyon için uygun halde, 23 Puma helikopterinden 7'sinin sürdürülebilir filoda olduğu ve daha birçok modelin bakım, onarım, arıza veya diğer sebeplerden ötürü aktif halde kullanılamadığı bildirildi.

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