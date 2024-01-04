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Bilim-Teknoloji

İngiltere ve İspanya'da kupa arası Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, kupa mücadeleleri için ara verilen liglerin maçlarını ekrana taşıyacak. İngiltere ve İspanya'nın en üst seviye turnuvaları; FA Cup'ın üçüncü tur ve Copa Del Rey'in son 32 tur mücadeleleri seyircilerle Tivibu'da yayınlanacak.

IHA4 Ocak 2024 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
İngiltere ve İspanya'da kupa arası Tivibu'da
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Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, futbolun zirvesini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Liglerin ikinci yarısı başlarken kupa için ara veren İngiltere ve İspanya'nın devleri bir üst tur için sahaya çıkacak. 4 Ocak'ta Crystal Palace - Everton mücadelesi ile başlayacak olan Emirates FA Cup üçüncü tur maçları ve 6 Ocak'ta Lugo-Atletico Madrid mücadelesi ile başlayacak olan Copa Del Rey'in son 32 tur maçları Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

FA CUP'TA YOĞUN TAKVİM TİVİBU SPOR'DA

İngiltere Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ve adanın en eski kupası Emirates FA Cup'da üçüncü tur maçları başlıyor. Kupada oynanacak 32 maç arasından merakla beklenen Arsenal-Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Premier Lig'in zirvesindeki mücadelelerini sürdüren iki takımdan biri için kupa serüveni bu turda son buluyor. 7 Ocak Pazar günü Arsenal'in ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ilk düdük 19.30'da çalıyor. Arsenal-Liverpool FA Cup üçüncü tur maçı Güney Mergen'in anlatımıyla Tivibu Spor 1'den canlı izlenebiliyor.

İSPANYA KRAL KUPASI, COPA DEL REY'DE SON 32 TUR

İspanya Kral Kupası olarak da adlandırılan Copa Del Rey'in son 32 turunda yer alan devlerin maçları Tivibu Spor ile ekrana taşınıyor. Sezonun sürpriz takımı Girona, ikinci lig ekiplerinden Elche ile eşleşirken Real Madrid alt lig ekiplerinden Arandina ile karşılaşacak. Barcelona, Atletico Madrid daha birçok sevilen İspanyol takımlarının Copa Del Rey maçları Tivibu Spor'da seyircilerle buluşuyor. 6 Ocak ve 7 Ocak tarihlerinde canlı yayınlanacak olan Copa Del Rey'in son 32 turunun mücadeleleri Tivibu Spor kanallarından takip edilebilecek.

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