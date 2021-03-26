DHA 26 Mart 2021 Cuma 14:54 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 14:54

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından eğitim uçuşlarında kullanılan Hawk T1 tipi savaş uçağı, ülkenin Cornwall bölgesine yapılan eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada iki pilot fırlatma koltuğu ile atlayarak hayatta kalmayı başardı. İngiltere Savunma Bakanlığı, uçağın düşme nedeninin henüz belirlenemediğini ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, uçağın kullanımının durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Güvenlik bizim en büyük endişemizdir. RAF, soruşturmalar devam ederken ihtiyati tedbir olarak Hawk T1 operasyonlarını geçici olarak durdurmaya karar verdi. Daha fazla bilgi elde edildikçe durumu incelemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.