İnovasyon Haftası'nda Türkiye' nin geleceği konuşuluyor

Hayatın yenilik, değişim ve gelişime muhtaç her alanında ihtiyaç duyduğumuz inovatif düşüncenin geldiği son noktanın adeta bir resminin çekileceği iki günlük etkinlikte devlet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla en yüksek düzeyde temsil edildi.

İnovatif düşünce ve gelişmelere dair birbirinden önemli ve ilginç paneller, konuşmalar, gösterimler, sergi ve tanıtım etkinliklerinin düzenlendiği Türkiye İnovasyon Haftası'nda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inovatif düşünce ve üretimin önemine işaret etti. Konuşmasına Türkiye İnovasyon Haftası'na emek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin, ülkemizde yeni ufuklar açacağına inanıyorum" dedi.

SADECE KAYNAK DEĞİL YÜREK MESELESİ

Her yıl farklı bir temada düzenlenen İnovasyon Haftası'nın, Türkiye'nin zengin birikimi ve potansiyelini, çoğu zamanlar mahdut imkânlara rağmen şirketlerimizin elde ettiği başarılarla ortaya koyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Bugün burada paylaşılan her bir başarı hikayesi vesilesiyle milletimizin zorluklar karşısında pes etmeyen çelikten iradesine bir kez daha şahit oluyoruz. Her alanda olduğu gibi iş dünyasında meselenin sadece kaynak değil aynı zamanda bir yürek meselesi olduğunu müşahade ediyoruz. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimiz "İman varsa imkân da vardır" diyerek önlerine çıkan bentleri yıka yıka hedeflerine doğru yürüyor. Öyle ki, daha beş on yıl öncesine kadar ülkemizin esamesinin okunmadığı pek çok alanda bugün Türk şirketleri referans alınan, örnek gösterilen, adımları yakından takip edilen konuma ulaşmışlardır."

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE

Türkiye'nin elde ettiği ekonomik başarıları savunma sanayisinden örnekler vererek anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti; "Türkiye, savunma sanayiisiyle artık şampiyonlar ligine yükselmiştir. Bugün ödül tevdi edilen firmalarımızın da katkısıyla bu alanda 20 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayii ve alt yüklenicileri, kobileri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri, geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracatıyla ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline dönüşmüştür. Daha 20 yıl önce savunma sanayiinde faaliyet gösteren firma sayımız 56 iken, bugün aynı alanda bin 600'den fazla firmamız bulunuyor. Göreve geldiğimizde 62 savunma projesi yürütülürken, yarısı son altı yedi yılda başlatılanlar olmak üzere bugün bu sayı 757'yi geçmiştir. Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı yapılıyorken inşallah bu sene 40 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. En basit savunma ürünlerinde bile yabancılara muhtaç olan bir ülkeyi NATO müttefiklerine teknolojik ürünler satan bir ülke haline geldik. İnsansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk üç dört ülkesinin arasında yer alıyoruz. Tüm bunları, birilerinin destekleriyle değil, gizli açık ambargolara, tehditlere, şantajlara, baskılara rağmen başardık."

TOGG, KARADENİZ PETROLÜ VE AYDINLIK YARINLAR

Bireysel başarı başarı örneklerinin havacılıktan enerjiye, otomotivden yazılıma, bankacılıktan iletişime kadar birçok sektörde yaşandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi şu örneklerle anlattı;

"Göreve geldiğimizde iflasın eşiğinde olan Türk Hava Yolları başarıdan başarıya koşuyor ve sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor. Enerjide, kendi sismik ve araştırma gemilerimizle Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazla yeni bir dönemi başlattık. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. TOGG'un Gemlik'teki üretim üssünü Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde hizmete açtık. Üretim ekibinin 'akıllı cihaz' diye tarif ettiği TOGG'un üretimi şu anda devam ediyor. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak TOGG'u yolarımızda görmeye başlayacağız. Bundan 60 yıl önce algı operasyonlarıyla Devrim otomobilimizi engelleyenlere cevabımızı devrin otomobiliyle verdik."

İŞTE BİZİM BİLGELERİMİZ BURADA

Türkiye'de gaflet uykusundan uyanmakta direnenler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilikçi projeleriyle ülke aklına hizmet eden, üreten genç beyinleri övdü ve teşekkür etti. Erdoğan'ın, genç katılımcıların bulunduğu sıraları işaret ettikten sonra girişimci gençleri "İşte bizim bilgelerimiz burada. Bu gençlik ithal değil yerli ve milli" sözleriyle övmesi salonda alkışlarla karşılandı.

İNOVASYON VE TEKNOLOJİK ÜRETİM KİLİT ÖNEME SAHİP

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı;

"Nasıl geçmişte yaptığımız çalışmaların meyvesini bugün topluyorsak, bugünlerde yapacağımız işlerin karşılığını da önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Başarılarımızın sırrı, sürekli daha iyinin peşinde koşmaktır. Daima kendimize odaklandık, kendimizle yarıştık, kendimizi geliştirmeye çalıştık. 'İnanç tekeden bile süt çıkarır' inancıyla, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ettik. Şimdiye kadar başardıklarımızı gelecekteki başarılarımızın öncüsü olarak görüp kendimize yeni hedefler belirlememiz gerekiyor. Katma değer üreten, markalı, özgün tasarımlı ve inovatif ürünlerle dünya pazarlarında boy gösteren bir Türkiye olmamızın önünde hiçbir engel yoktur. İnovasyon ve teknolojik dönüşüm, üretim ve ihracat hedeflerimiz için kilit öneme sahip araçlardır. Üretim zenginliği, altyapı, insan kaynağı ve dünyanın her yerine ihracat imkanı gibi pek çok avantaja sahibiz. Bu yüzden mevcut tüm avantajlarımızı kullanarak ihracat sepetimizdeki katma değerli ürünlerin çeşitliliğini artırmalıyız. Sizlerden tıpkı bir akıncı gibi Türkiye'nin ihracat bayrağını yeni yerlere ulaştırmanızı, Kızılelma yolunda hep daha ileriye yürümenizi bekliyorum. Rabbim yolumuzu, yolunuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bugüne kadar yatırımlarıyla üretimleriyle, ihracatlarıyla, istihdamlarıyla, Ar-Ge faaliyetleriyle büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek veren siz kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ödül alan kişilerimizi ve tüm firmalarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Türkiye İnovasyon Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

YARATICI BEYİNLERE YATIRIM YAPANLAR KAZANACAK

Pandemi nedeniyle üç yıldır yapılamayan Türkiye İnovasyon Haftası, gösterilen kısa bir tanıtım filmi ile start aldı. Kürsüye ev sahibi sıfatıyla çıkan ilk konuşmacı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe oldu. Konuya gösterdiği ilgi ve şahsi desteğinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mustafa Gültepe, ülke kalkınmasında inovatif düşünce ve yaratımların önemine dikkat çekti.

Bir ülkenin kendi insanının zihninde yaratılan inovatif düşüncelere ne kadar muhtaç olduğunun altını çizen Gültepe, "Küresel ekonomi, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinde. İhracat ailesi olarak bu süreci yakından takip ediyor, olası risk ve fırsat analizlerini yapıyoruz. Artık rekabet sadece fiyat odaklı değil. Bu süreçte inovatif reflekslere sahip olan ve insan kaynağına daha çok yatırım yapanlar rekabette bir adım öne geçecektir. Bu süreci fırsata dönüştürebileceğimize inanıyoruz" dedi.

'MİLLETİMİZ İMKAN VE FIRSAT VERİLİRSE HER ŞEYİ BAŞARIR'

Türkiye'nin her geçen gün büyüyüp kalkındığını belirten Gültepe, sözlerine şöyle devam etti;

"Savunma sanayiinin ulaştığı noktayı gururla izliyoruz. Yolların 'Akıllı Cihazı', ilk yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u yollarda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sadece bu iki örnek, milletimize imkan ve fırsat verildiğinde başaramayacağı iş olmadığına kanıttır. Artık kendi beyin gücümüzle ve alın terimizle küresel teknoloji tekellerine kafa tutuyor, yerli ve milli üretimi yaşamımızın merkezine koyuyoruz. Çünkü küresel yarışta zirveye oynamanın olmazsa olmaz şartı, kendi teknolojimizi inşa etmekten, o teknoloji ile üretmekten ve ürettiğimiz katma değeri ihraç etmekten geçiyor."

HER COĞRAFYADA MARKA OLAN BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİ

Rekorlar ve tarihi başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını, 2022 yılının tamamında, aylık bazda ihracat rekorları kırdıklarını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe Cumhuriyetin yüzüncü yılına nasıl hazırlandıklarını anlattı; "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken bize düşen sorumluluğun elbette farkındayız. Bu yıl 250 milyar dolarlık ihracat hedeflemiştik. Bugün rakamları yakaladığımız için gururluyuz. Ancak buradaki fikri mühendisliği iyi okumak gerek. Bu hedefin arkasında, üretim ve ihracatın aralıksız devam ettiği, stratejik ürünlerin tamamını kendi öz kaynaklarıyla üreten, ayak bastığı her coğrafyada marka olan bir "Türkiye ideali" var. Bu hedefin ardında katma değer var, istihdam var, büyüme var. Ve hepsinin itici gücü; ortak paydası inovasyon var. TİM olarak, ülkemizde inovasyon ekosistemini geliştirmek adına sayısız projeyi eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası, bu çalışmaların başında geliyor."

GELECEĞİN DÜNYASI GENÇ ZİHİNLERİNİZDE ŞEKİLLENECEK

Gültepe, konuşmasının son bölümünde gençlere seslendi;

"Sevgili genç arkadaşlarım, dünya inanılmaz bir hızla değişip dönüşüyor. İnsanoğlu tekerleği icat etmişti ama sonrasında binlerce yıl neredeyse aynı hayatı yaşadı, en ufak bir teknolojik ilerleme kaydedemedi. Şimdi Mars neredeyse kapı komşumuz olacak. Bu yüzyılın sonunda insanlığın nerede olacağını tasavvur etmek mümkün değil. İnovatif akılla birlikte teknoloji baş döndürücü bir biçimde gelişiyor. Bu değişime seyirci kalamayız. Türk gençliği olarak bilim üretmek, çağın akışına katkı sunmak, ülkemizi bir adım öne çıkarmak mecburiyetindeyiz. Biliyorum ki, sizler buraya gelerek Türkiye'nin inovatif çabasına omuz vermeye hazır olduğunuzu gösterdiniz. Bu nedenle sizleri tebrik ediyorum."

ÖZGÜN VE ÜSTÜN TASARIMLAR UMUT VERDİ

Türkiye İnovasyon Haftası ilk gün etkinlikleri, konuşmaların ardından düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları, gençlere öncülük eden İnovaTİM İnovasyon Yarışması ve kurumsal inovasyon öncülerinin yer aldığı İnoSUİT Sertifika Töreni ile devam etti. Yarışmalarda sergilenen özgün tasarımlar, ihtiyaçlara yönelik projeler, ülke kalkınmasının geleceği açısından umut vericiydi.

Yarışmalarda şu isim ve projeler ödüle layık görüldü...

İnovasyon Stratejisi - Mehmet Avni Berk (Çizgi Teknoloji)

İnovasyon Organizasyon ve Kültür - Tanay Akgün (Hextech Green)

İnovasyon Döngüsü - Yusuf Kaya (Asis)

İnovasyon Kaynakları - Ali Avcı (Netpak)

İnovasyon Sonuçları - Metin Karabiber (Enqura)

İnovasyon Stratejisi - Süleyman Oylum (Teknopalas)

İnovasyon, Organizasyon ve Kültür - Hakan Sadık Göral (Tekfen)

İnovasyon Döngüsü - Mustafa Levent Arslan (Sestek)

İnovasyon Kaynakları - Münir Özgat (Etka-D)

İnovasyon Sonuçları - Mehmet Önder (Uyumsoft)

Özel Ödül - Alper Işıntan (Monster)

Özel Ödül - Ahmet Tiryakioğlu (Tiryaki Agro)

İnovasyon Stratejisi - Sinan Batır (Barida)

İnovasyon Organizasyon ve Kültür - Mustafa Bintaş (Mubitek)

İnovasyon Döngüsü - Burak Hucuptan (Chef Seasons)

İnovasyon Kaynakları- Fuat Gözaçan (Wiser Tech İnovasyon)

İnovasyon Sonuçları - Rifat Ok (Wipelot)

İnovasyon Stratejisi - Haluk Yıldız (Kastamonu Entegre Ağaç Sanayii)

İnovasyon Organizasyon ve Kültür - Necat Altın (Zorluteks)

İnovasyon Döngüsü - Başar Pakiş (Polin Su Parkları)

İnovasyon Kaynakları - Önder Bülbüloğlu (BVS)

İnovasyon Sonuçları - Ömer Siso (Sisoft)

İnovasyon Stratejisi - İbrahim Özgür Yıldırım (Kordsa)

İnovasyon Organizasyon ve Kültür - Bülent Kozlu (Eczacıbaşı)

İnovasyon Döngüsü - Prof. Dr. Hacı Ali Mantar (Havelsan)

İnovasyon Kaynakları - Lütfi Ferhat Özmerzi (Çelik Halat ve Tel)

İnovasyon Sonuçları - Abdülkerim Çay (Uçak Koltuk Üretimi Sanayi)

İnovasyon Stratejisi - Prof. Dr. Temel Kotil (Tusaş)

İnovasyon Organizasyon ve Kültür - Ahmet Öksüz (Kipaş)

İnovasyon Döngüsü - Prof. Dr. Ahmet Bolat (THY)

İnovasyon Döngüsü - Erdağan Demir (Rollmech)

İnovasyon Sonuçları - Hande Peker Kuyumcu (Peker)

Özel Ödül - Zaur Gurbanov (SOCAR)

Özel Ödül - Kasım Akdeniz (İhracatı Geliştirme A,Ş.)

Özel Ödül - Burak Yakın (Nadir Metal Rafineri)

Özel Ödül - Prof. Dr. Temel Kotil (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi)

Özel Ödül - Mahmut Faruk Akşit (TEI)

Özel Ödül - Serkan Öztürk (Turkcell)

Özel Ödül - Vahap Küçük (LC Waikiki)

Özel Ödül - Atilla Benli (Türkiye Sigorta)

Özel Ödül - Gökhan Mendi (Türk Ekonomi Bankası)

Özel Ödül - Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası)

İHA VE SİHA'LARIN BİR ÖTESİ

Global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden, fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen firma yöneticilerinden kamunun üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona yön veren birçok paydaşın buluştuğu etkinliğin öğleden sonraki etabının ilk konuşmacısı, ülke savunma sanayiine yaptığı katkılarla tanınan Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Haluk Bayraktar konuşmasında, İHA ve SİHA gibi dünya çapında başarılara imza atan kuruluşlarındaki inovatif düşüncenin etkilerini anlattı. Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise devletin ve AK Parti hükümetlerinin Türk ekonomisinin ihtiyaç duyduğu inovatif düşüncenin tesisi ve ilerlemesi için neler yaptıklarını, ne gibi destekler verdiklerinden söz etti.

SANATTAN BİLİME İNOVATİF BAKIŞ AÇILARI

Türkiye İnovasyon Haftası'nın iki gün sürecek etkinliğinde, inovatif ürün ve hizmetler üreten TEB, LC Waikiki, Tusaş, Nadir Rafine Metal, Turkcell, Ziraat Bankası, İGE İhracatı Geliştirme, TEI, Türkiye Sigorta, Tiryaki, Monster, SOCAR ve Turkish Airlines gibi stratejik partnerler, özel deneyimlerini sergilerken, bu firmaların üst düzey yöneticileri, katıldıkları panel ve toplantılarda tecrübelerini paylaşacak.

Farklı disiplinlerdeki yerli ve yabancı sanatçılara ait sergi ve enstalasyonlar ziyaret edilebileceği etkinlikte üniversiteler, teknopark ve teknokentler, dönüşüm ofisleri ve stratejik kurumlarla fikir alışverişinde bulunacak.

ÜNLÜ GELECEK BİLİMCİ TÜRKİYE İNOVASYON ETKİNLİĞİNDE...

İlk gün etkinlikleri, yapılan konuşmaların ardından "Savunma Endüstrisinin Yükselen Yıldızı Türkiye" adlı panelle devam etti. Altınbaş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panele ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (ASELSAN), Prof. Dr. Hacı Ali Mantar (HAVELSAN), Prof. Dr. Temel Kotil (TUSAŞ), Murat İkinci (ROKETSAN) ve Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit (TEI) katıldı.

"Robotların Yükselişi" adlı kitabıyla tanıdığımız dünyaca ünlü gelecek bilimci Martin Ford'un konuşmasından sonra moderatör Prof. Dr. Emre Alkin yönetiminde düzenlenen "Kırılım Çağında Değişim" adlı panelde ise Berna Akyüz Öğüt (LC Waikiki), Hakan Irgıt (SOCAR), Serkan Öztürk (Turkcell) inovatif düşünceye dair deneyim ve izlenimlerini aktardı.

Çok uzak olmayan bir gelecekte, iş, meslek ve istihdam algısının tamamen değişeceğini, binlerce yıldır süregelen yerleşik düzenlerin tamamen değişeceğini kitabından aktardığı örneklerle anlatan ünlü gelecek bilimci, bunların iyimserce karşılanmasının mümkün olmadığını söyledi ve uyardı;

"Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, insan emeğine pek bir ihtiyaç bırakmayacak. Yapay zeka daha şimdiden pek çok "iyi iş"i gereksiz hale getirdi bile: Yardımcı avukatlar, gazeteciler, ofis çalışanları, hatta bilgisayar programcıları bile yerlerini robotlara ve müthiş yazılımlara bırakıyor. İlerleme sürdükçe mavi ve beyaz yaka işler buharlaşıp uçacak; orta sınıf ailelerin düzeni bozulacak. Eğitim ve sağlık sektörlerini bir yana bırakırsak yakın gelecekte muazzam bir işsizlik ve eşitsizlik dalgası yükselebilir, hatta tüketici ekonomisi çökebilir."

GİYİM VE MODAYA İNOVATİF BAKIŞ

"Ankara'dan Antartika'ya Giyilebilir Teknoloji İnovasyonu" başlıklı panelde ise Prof. Dr. Hasan Mandal (TÜBİTAK), ünlü modacı Arzu Kaprol ve insan İnovasyon tasarımcısı Arzu Kaprol ile Sabri Ünlütürk (Sun Tekstil) yer aldı.

İlk günün son etkinliği "Uzayın derinliklerinde Küresel Rekabet" adlı, moderatörlüğünü Gökmen Uzay Havacılık Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu'nun yaptığı panelde ise Dr. Umut Yıldız, Dr. Merve Erdem Burger ve Tugay Güzel konuştu.

İKİNCİ GÜN PROGRAMI

Türkiye İnovasyon Haftası'nin ikinci gün etkinliklerinde ise program şöyle...

10:15 – 10:20 Açılış Filmi

10:20 – 10:30 Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe

10:30 – 10:45 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

10:50 – 11:50 Panel: Küresel İnovasyon Endeksi: İnovatif Bir Ülke Olmanın Anahtarı

(Prof. Dr. Habip Asan - moderatör, Dr. Çetin Ali Dönmez, Kutlu Karavelioğlu, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian.

11:50 – 12:20 Ara

12:20 – 12:55

Enchanted Objects: Design, Human Desire ve The Internet of Things kitabının yazarı MIT Öğretim Görevlisi David Rose

13:00 – 14:00 Panel: Finansmana Erişimde İnovatif Çözümler

Dr. İlkay Gültaş (moderatör), Kasım Akdeniz, Abdullah Bilgin, Bilal Türkmen, Özlem Ülker, Bora Özkent, Frank Mattes, Mustafa Dalcı, Dr. Yasemin Yücel Karasu, Arda KÖTERİN

14:05 – 15:05 Girişimciler, Yöneticiler ve Patronlar için İnovatif Olmanın El kitabı

Moderatör: Dr. Hüseyin GÜLER, İnovasyon Dönüşüm Lideri

15:10 – 16:10 Karmaşık Verilerden Yararlanma, Yapay Zeka Ölçeklendirme ve Zorlukları Yönetme

Moderatör: A. Buğra Ferah, Gül Yüksel Akkaya, Cem Çerçiloğlu, Kayra Keri Küpçü

16:15 – 16:50 Oyunun Yolculuğunda Yeni Evre: Türkiye'den Globale

Moderatör: Mesut Çevik

16:55 – 17:30 Modanın Yapay Zeka kahramanı "Elsiva"

Soner Demiray, Ömer Barbaros

17:35 – 17:50 Amir Hegazi

CapitalDemocracy Kurucu Ortağı ve "Venture Adventure" Kitabının Yazarı

17:50 – 18:40 İnosuit Kitap Lansmanı ve Sertifika Töreni