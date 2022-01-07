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Bilim-Teknoloji

İnsan beynini okuyabilen robot üretildi! Doğruluk payı yüzde 96

Çinli bilim insanları, beyin dalgalarını ve kas aktivitesini izleyerek insan beynini okuyabilen giyilebilir robot üretti. Uzmanlar robotun yüzde 96 doğrulukla insan zihnini okuyabildiğini öne sürdü.

TRT Haber7 Ocak 2022 Cuma 14:03 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 14:03
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Sözlü komut vermeye gerek yok, sadece düşünmek yeter.

China Three Gorges Üniversitesi'ndeki Akıllı Üretim İnovasyon Teknolojisi Merkezi'nden araştırmacılar, robota komut vermek için söz veya harekete gerek olmadığını, düşünmenin yeterli olduğunu açıkladı.

Çin'de bir fabrikada çalışanlar üzerinde test edilen robot neredeyse anında düşünceye tepki veriyor.

Ancak insanlarının niyetlerinin net mesaj içermemesi robotları kısıtlıyor.

Robotun net bir mesaj alması için işçilerin çok sıkı konsantre olmaları gerekiyor.

Çalışanların dikkatinin dağılması robotun komutu anlamasını zayıflatıyor.

Hem beyin hem de kas sinyallerinin bir karışımının, robotun bir sonraki hareketi benzeri görülmemiş bir doğrulukla tahmin etmesine yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

Proje lideri Dong Yuanfa,bu nedenle robotun sekiz gönüllü tarafından yüzlerce saatlik eğitimden geçtiğini açıkladı.

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