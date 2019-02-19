İnsan hücreleri insülin oluşturmak için yeniden programlandı

Pankreasta bir tür insülin üreten hücrenin yok olması diyabete yol açabilir ancak yeni bir araştırma diğer hücrelerin insülin üreten hücrelerin yerini almak ve kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olmak için modifiye edilebileceğini göstermekte.

Sonuçlar, 'yeniden programlanmış' insülin üreten hücrelerin diyabet tedavisi için kullanılabileceği yönündeki umutları artırıyor, ancak yaklaşım şu ana kadar sadece farelerdeki çalışmalarda insan hücreleri ile test edildi.

Nature Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, normalde insülin üretmeyen insandaki pankreas hücrelerinin kanda glikoz miktarını düzenleyen hormonu üretmeye başlayan bir hormon olarak eş eksenli düzenlendiğini rapor ettiler.

Modifiye edilmiş genler farelere implante edildiğinde, bu yeniden programlanmış hücrelerin diyabet semptomlarını hafiflettiği gözlendi. Bu gözlem yeni yöntemin bir gün insanlarda bir tedavi olarak kullanılabileceği olasılığını artırdı.

İngiltere'nin Lincoln Üniversitesi'nden bir biyolog olan Terence Herbert, "Bu tekniğin çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ancak teknik hala klinikte kullanılmadan önce üstesinden gelinmesi gereken birkaç engelle karşı karşıya." dedi.