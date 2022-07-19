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Bilim-Teknoloji

İnsan hücresinden 3D yazıcıyla kulak üretildi!

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokent İnsan Hücre ve Doku Üretim Merkezi Sorumlusu Dr. Durmuş Burgucu, yapay doku ile dış kulak yapmayı başardıklarını söyledi. 3D modelleme yöntemi ile çalıştıklarını belirten Dr. Burgucu, 3 boyutlu yazıcıda kalıp oluşturduklarını, bunu da mezenkimal kök hücre ile kapladıklarını anlattı. Dr. Burgucu, 'Teknik olarak aşmamız gereken birkaç nokta kaldı. Özellikle kanlanma ihtiyacı olmayan bir doku modeli olan dış kulak ile başladık. İlerleyen süreçte hedefimiz; özellikle damarlanma, ki dokunun beslenmesinde kritik bir basamaktır. O yönde de proje çalışmalarımız olacak' diye konuştu.

DHA19 Temmuz 2022 Salı 12:28 - Güncelleme:
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Dr. Durmuş Burgucu, Teknokent'te 5 yıldır mezenkimal kök hücreleri (hücrelerin bağ dokusunda bulunan erişkin tip kök hücreler) farklı dokulardan elde edip, çoğaltma ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dr. Burgucu, özellikle yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarında, klinikte kullanılan bu hücreleri kıkırdak hücresine dönüştürdüklerini aktardı.

3D MODELLEME İLE DIŞ KULAK DOKUSU

Projede dış kulak dokusunu 3D modelleme yöntemi ile 3 boyutlu halde laboratuvarda çalıştıklarını kaydeden Dr. Burgucu, mühendislerin desteği ile 3 boyutlu yazıcıda kalıp oluşturduklarını söyledi. Dr. Burgucu, oluşturdukları kalıbı mezenkimal kök hücreyle kapladıklarını belirterek, "İkinci aşamada kıkırdak dokuyu farklılaştırıp, daha sonra iskeleti ortamdan alıp canlı bir hücre topluluğundan 3 boyutlu yapay doku öncülü elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

BİR SONRAKİ HEDEF: DAMARLANMA

İlerleyen süreçte yapay doku çalışmalarına daha da yoğunlaşacaklarını ifade eden Dr. Burgucu, "Teknik olarak aşmamız gereken birkaç nokta kaldı. Özellikle kanlanma ihtiyacı olmayan bir doku modeli olan dış kulak ile başladık. İlerleyen süreçte hedefimiz; özellikle damarlanma, ki dokunun beslenmesinde kritik bir basamaktır. O yönde de proje çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

  • 3D MODELLEME
  • dış kulak
  • mezenkimal kök hücre

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