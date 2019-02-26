İnsansız su altı araçları yarışacak
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST 2019) katılacak teknoloji takımları ‘İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nda su altındaki hünerlerini sergileyecek.
Sembolik bir görev olan ‘denizaltı kurtarma görevi’, 4 Nisan 1953’te Çanakkale Boğazı Nara Burnu’nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde gerçekleştirilecek. Başvuruları 28 Şubat’ta sona erecek yarışmada, uzaktan kumandalı görevler ile daha önceki yarışmadan farklı olarak ilk defa otonom görevler de icra edilecek. Deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla tanımlanan su altı temizlik görevinin yanı sıra, denizaltı kurtarma görevi ile Dumlupınar denizaltısı ve denizaltıdaki şehitlerin anısı yaşatılacak.
ÖĞRENCİLER TAKIM KURDU
Lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin takımlar halinde katılabileceği yarışma, ‘temel’ ve ‘ileri’ olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Lise düzeyindeki katılımcılar iki kategoriden herhangi birine veya her ikisine, yüksek öğretim düzeyindeki katılımcılar ise sadece ileri kategoriye kayıt yaptırabilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.