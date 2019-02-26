İnsansız su altı araçları yarışacak

Sembolik bir görev olan ‘denizaltı kurtarma görevi’, 4 Nisan 1953’te Çanakkale Boğazı Nara Burnu’nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde gerçekleştirilecek. Başvuruları 28 Şubat’ta sona erecek yarışmada, uzaktan kumandalı görevler ile daha önceki yarışmadan farklı olarak ilk defa otonom görevler de icra edilecek. Deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla tanımlanan su altı temizlik görevinin yanı sıra, denizaltı kurtarma görevi ile Dumlupınar denizaltısı ve denizaltıdaki şehitlerin anısı yaşatılacak.

ÖĞRENCİLER TAKIM KURDU

Lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin takımlar halinde katılabileceği yarışma, ‘temel’ ve ‘ileri’ olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Lise düzeyindeki katılımcılar iki kategoriden herhangi birine veya her ikisine, yüksek öğretim düzeyindeki katılımcılar ise sadece ileri kategoriye kayıt yaptırabilecek.