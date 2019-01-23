İnsansız yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Boeing, ABD'nin Virginia kentinde elektrikle çalışan otonom yolcu hava aracı (PAV) prototipinin ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük sivil/askerî uçak ve helikopter üreticilerinden olan Boeing'in insansız yolcu aracının prototipi, uçuş sırasında aracın özerk fonksiyonlarını ve yer kontrol sistemlerini test eden kontrollü bir kalkış/iniş testini başarıyla tamamladı.

Boeing Teknoloji Şefi Greg Hyslop, “Bir yılda kavramsal tasarımdan uçan bir prototipe geçtik.” dedi.

Elektrikli tahrik sistemi ile güçlendirilmiş olan PAV prototipi, kalkıştan inişe kadar 80 kilometre menzile tam özerk uçuş için tasarlanmıştır. 9,14 metre uzunluğunda ve 8,53 metre genişliğinde olan gelişmiş uçak gövdesi, etkili ileri uçuş sağlamak için tahrik ve kanat sistemlerini bütünleştirir.

Aurora Flight Sciences Başkanı ve Genel Müdürü John Langford, "Bu uçak sayesinde sertifikalandırılabilir özerklik, sessiz, temiz ve güvenli kentsel hava hareketliliğini mümkün olacak." diye konuştu.

Şirketin kentsel hava hareketliliği çabalarına öncülük eden Boeing NeXt, Boeing iştiraki Aurora Flight Sciences'ı elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçaklarını tasarlamak ve geliştirmek için kullandı ve talep üzerine otonom hava taşımacılığının emniyet ve güvenilirliğini geliştirmek için test etmeye devam edecek.

Test uçuşu, Boeing NeXt'in projelerinde, PAV'a ek olarak, 226,80 kilograma kadar taşıma için tasarlanmış insansız ve tamamen elektrikli kargo hava aracı (CAV) ve diğer kentsel, bölgesel ve küresel mobilite platformları bulunuyor.

Elektrikli kargo hava aracı CAV, ilk iç mekan uçuşunu geçen yıl tamamladı ve 2019'da dış mekan uçuş testlerine geçecek.