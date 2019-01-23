13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3154
  • 6,0395
  • 218.554
  • 100.010
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

İnsansız yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Boeing, elektrikle çalışan otonom yolcu hava aracı prototipinin ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Boeing, ABD'nin Virginia kentinde elektrikle çalışan otonom yolcu hava aracı (PAV) prototipinin ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
 
Dünyanın en büyük sivil/askerî uçak ve helikopter üreticilerinden olan Boeing'in insansız yolcu aracının prototipi, uçuş sırasında aracın özerk fonksiyonlarını ve yer kontrol sistemlerini test eden kontrollü bir kalkış/iniş testini başarıyla tamamladı.
 
Boeing Teknoloji Şefi Greg Hyslop, “Bir yılda kavramsal tasarımdan uçan bir prototipe geçtik.” dedi.
 
Elektrikli tahrik sistemi ile güçlendirilmiş olan PAV prototipi, kalkıştan inişe kadar 80 kilometre menzile tam özerk uçuş için tasarlanmıştır. 9,14 metre uzunluğunda ve 8,53 metre genişliğinde olan gelişmiş uçak gövdesi, etkili ileri uçuş sağlamak için tahrik ve kanat sistemlerini bütünleştirir.
 
Aurora Flight Sciences Başkanı ve Genel Müdürü John Langford, "Bu uçak sayesinde sertifikalandırılabilir özerklik, sessiz, temiz ve güvenli kentsel hava hareketliliğini mümkün olacak." diye konuştu.
 
Şirketin kentsel hava hareketliliği çabalarına öncülük eden Boeing NeXt, Boeing iştiraki Aurora Flight Sciences'ı elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçaklarını tasarlamak ve geliştirmek için kullandı ve talep üzerine otonom hava taşımacılığının emniyet ve güvenilirliğini geliştirmek için test etmeye devam edecek.
 
Test uçuşu, Boeing NeXt'in projelerinde, PAV'a ek olarak, 226,80 kilograma kadar taşıma için tasarlanmış insansız ve tamamen elektrikli kargo hava aracı (CAV) ve diğer kentsel, bölgesel ve küresel mobilite platformları bulunuyor.
 
Elektrikli kargo hava aracı CAV, ilk iç mekan uçuşunu geçen yıl tamamladı ve 2019'da dış mekan uçuş testlerine geçecek.

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik açıklama

İnsansız yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İnsansız yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ABD geri adım attı

ABD geri adım attı

Çin'den sanal savaş

Çin'den sanal savaş

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu

Almanya Akdeniz'deki görevinden çekildi

Almanya Akdeniz'deki görevinden çekildi

Rusya'dan, Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili açıklama

Rusya'dan, Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili açıklama

Komşu uzaya gidiyor

Komşu uzaya gidiyor
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA