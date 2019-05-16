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Instagram, Direct uygulamasını kapatıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram, bir süre önce ayrıca yayınladığı mesajlaşma uygulaması Direct'i kapatma kararı aldı.

  • DHA
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Instagram, Direct'in kullanımını artırmak için ayrıca yayınladığı Direct uygulamasını indirmeye sunmuş ve kullanıcı sayısında büyük artış yaşanmıştı. Ancak Instagram, bugün kullanıcılarına gönderdiği bir mesajla Direct uygulamasını kapatacağını duyurdu. Bunun yerine kullanıcılar artık doğrudan Instagram'ın içinden mesajlaşmaya devam edecek.
 
Daha önce de Facebook'un içinde bulunan Messenger özelliği ayrı bir uygulama olarak sunulmuş ve milyonlarca kullanıcı bu uygulamayı indirmek zorunda bırakılmıştı.

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