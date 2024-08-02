İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1845
  • EURO
    36,1707
  • ALTIN
    2633.4
  • BIST100
    10490
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Instagram erişime neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Instagram'ın erişime kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Sayan, 'Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.' dedi.

2 Ağustos 2024 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Instagram erişime neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama
ABONE OL

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı açıklamada Instagram'ın erişime kapatılmasına ilişkin şu ifadelere yer verdi;

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.

Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar.

Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik.

Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar.

"Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar.

Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.