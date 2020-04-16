İnstagram müzik özelliği nasıl yapılır? İnstagram'a nasıl müzik eklenir? İnstagram hikayeye müzik ekleme işlemi

16 Nisan 2020 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:43

Türkiye'deki Instagram kullanıcılarının uzun süredir beklediği hikayeye müzik ekleme özelliği Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Sosyal paylaşım sitesi İnstagram'a gelen müzik özelliği, kullanıcıların Instagram hikayelerine müzik eklemesini sağlıyor. Kullanıcılar, instagram hikayelerine nasıl müzik koyulur? sorusunu aratıyor. İnstagram, müzik etiketini Türkiye'deki kullanıcılara açtı. Peki İnstagram müzik özelliği nasıl yapılır? İşte İnstagram’da hikayeye müzik ekleme işlemi hakkında merak edilenler.

INSTAGRAM HİKAYELERİNE MÜZİK EKLENEBİLECEK

İnstagram hikayesine müzik ekleme işlemi, sosyal medya kullanıcılarının yeni favorisi oldu. Bir süredir çeşitli ülkelerde kullanımda olan, İnstagram’da müzik ekleme özelliği Türkiye’deki kullanıcıların da hizmetine sunuldu. Türkiye’deki kullanıcılar, yeni müzik etiketi ile hikayelerine fon müziği ekleyebilecek.

İnstagram kullanıcıları hikayeye müzik ekleme özelliğinin nasıl kullanılacağını merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

INSTAGRAM MÜZİK EKLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1. İnstagram'ı açtıktan sonra galeriden herhangi bir fotoğraf ya da video seçin.

2. Seçtiğiniz video ve fotoğrafı yukarı doğru kaydırın.

3. Kaydırdıktan sonra karşınıza hareketli müzik simgesi gelecek. Müzik seçeneğine tıklayın.

4. Burada istediğiniz şarkıyı 'arama' kısmına yazarak bulabilirsiniz.

Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede uzun süredir var olan müzik etiketi Türkiye'de aktif olmadığı için müziklerin dinlenmesi dahi mümkün olmuyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar Facebook ve Instagram hikayelerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler.

Ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilecek, şarkı sözü animasyonlarını ve yazı stilleri de değiştirilebilecek.

Ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilecek, şarkı sözü animasyonlarını ve yazı stilleri de değiştirilebilecek. Çoğu şarkının yer aldığı müzik etiketi ile kullanıcılar istedikleri müzikleri fotoğraf ya da video olarak paylaşacakları hikayelerine ekleyebilecekler. Bu özellik sayesinde bazı şarkıların sözleri de hikayeye eklenebilecek..