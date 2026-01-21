Instagram, Reels kullanımına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı

Meta'nın popüler sosyal medya platformu Instagram, 2025 yılına damgasını vuran reels özelliğiyle reklamcılık alanında dikkat çekici bir değişime imza attı. Pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın güncel verilerine göre, Instagram'da yayınlanan reklamların yarısından fazlası artık kısa video formatı olan reels üzerinden kullanıcılarla buluşuyor. 2024 yılında bu oran yüzde 35 seviyesindeyken, 2025'teki hızlı yükseliş, sosyal medya reklamcılığında yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Özellikle ABD pazarında reels, Instagram uygulamasında geçirilen toplam sürenin yüzde 46'sını oluşturdu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 37 olarak kaydedilmişti. Facebook uygulamasında ise reels izlenme oranı 2025'te yüzde 29'a yükseldi. Tüm bu gelişmeler, reels'in Meta'nın reklam gelirlerini artırma ve kullanıcı etkileşimini güçlendirme stratejisinde merkezi bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Reels, reklamcılıkta yeni dönemi başlattı

Instagram reels, kısa video formatının sunduğu dinamizm ve kullanıcı etkileşimiyle, reklamverenlerin ilgisini her geçen gün daha fazla çekiyor. Sensor Tower'ın paylaştığı istatistikler, 2025 yılında Instagram'daki reklamların çoğunluğunun reels üzerinden yayınlandığını ortaya koyuyor. 2024 yılında yüzde 35 olan reels reklam payı, bir yıl içinde yüzde 50'nin üzerine çıkarak önemli bir sıçrama yaşadı. ABD'de ise reels, Instagram'da geçirilen sürenin neredeyse yarısını kapsayarak, kullanıcı alışkanlıklarında köklü bir değişimin habercisi oldu. Facebook'ta da reels izlenme oranı yüzde 29'a ulaşarak, kısa video formatının sosyal medya platformlarında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, bu yükselişin reklam gelirlerine doğrudan yansıdığını ve Meta'nın dijital pazarlama stratejisinde reels'in kilit bir unsur haline geldiğini belirtiyor.

Yapay zeka destekli öneri sistemleri öne çıkıyor

Sosyal medya platformları, kullanıcıların ilgisini daha uzun süre çekebilmek için yapay zeka destekli öneri sistemlerine büyük yatırımlar yapıyor. Meta, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve TikTok gibi devler, kişiselleştirilmiş kısa videoları öne çıkaran algoritmalar sayesinde kullanıcıların platformlarda geçirdiği zamanı artırmayı hedefliyor. Neuberger Berman'dan kıdemli araştırma analisti Dan Flax, platformların yapay zeka araçlarının, kullanıcılara ilgili içerik sunma yeteneğiyle öne çıktığını vurguluyor. Flax'a göre, kullanıcıların izlediği içeriklerden elde edilen veriler, öneri motorlarının daha isabetli hale gelmesini sağlıyor ve bu da doğrudan reels gelirlerine olumlu yansıyor. Reklamverenler de bu trendi yakından takip ederek, son bir yılda reels üzerinden daha fazla tüketiciye ulaşmak için kısa video reklamlarına ağırlık verdi. Sensor Tower'dan Abraham Yousef ise, klasik reklam alanlarının hacminde azalma yaşandığını ve reklamverenlerin kullanıcıların yoğun olarak bulunduğu reels'i önceliklendirdiğini ifade ediyor.

Reels'in yükselişi ve Meta'nın gelir dengesi

Instagram reels'in hızlı yükselişi, Meta'nın gelir modelinde bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Kısa video formatı, Instagram'ın geleneksel ana akışına kıyasla daha düşük gelir sağlıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada, reels'in para kazanma verimliliğinin akıştan çok daha az olduğunu belirtmişti. Zuckerberg, reels'in büyümesinin genel etkileşimi artırdığını ancak akıştan zaman çaldığı için gelirlerde kısa vadede düşüş yaşandığını dile getirmişti. Buna rağmen, Sensor Tower'ın verileri, reels izlenme oranı arttıkça uygulamadaki toplam etkinliğin de yükseldiğini gösteriyor. Instagram'ın günlük aktif kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 artarken, bu artışın büyük ölçüde reels kullanımındaki yükselişten kaynaklandığı belirtiliyor. Analistler, reels izlenme oranındaki artışın uzun vadede Meta'nın toplam reklam gelirini yükseltebileceğini öngörüyor.

Reels, TikTok ve YouTube ile rekabette öne çıkıyor

Instagram reels'in başarısı, sosyal medya platformları arasındaki rekabeti de kızıştırdı. 2020 yılında TikTok'un yükselişine yanıt olarak hayata geçirilen reels, kısa sürede Instagram'ın en popüler özelliklerinden biri haline geldi. Meta, 2021 yılında reels'i Facebook'a da entegre ederek, kısa video formatını daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırdı. Eylül 2025'te Instagram'ın aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ulaşması, platformun büyümesinde reels'in ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Rekabetin diğer ayağında ise YouTube'un kısa video ürünü Shorts ve TikTok yer alıyor. Sensor Tower'ın analizine göre, YouTube Shorts'un izlenme süresi geçtiğimiz yıl sabit kalırken, Instagram reels'in izlenme oranı her yıl artmaya devam etti. Buna rağmen, YouTube ABD'de günlük aktif kullanıcı sayısında hala liderliğini koruyor. TikTok ise kullanıcıların uygulamada geçirdiği ortalama 81 dakikayla, zaman harcama açısından önde bulunuyor. Instagram'da bu süre 55 dakika olarak ölçülürken, YouTube'da ise 80 dakikayı buluyor. Bu veriler, algoritma destekli dikey videoların sosyal medya şirketleri için merkezi bir rekabet alanı haline geldiğini ortaya koyuyor.

Yapay zeka ve reels'in geleceği

Meta, yapay zeka tabanlı öneri sistemleriyle reels'i her yıl daha etkili bir hale getiriyor. Dan Flax, Meta'nın öneri motorlarını sürekli geliştirerek reels'i kullanıcılar için daha cazip kıldığını ve bu sayede platformda geçirilen sürenin arttığını belirtiyor. Mark Zuckerberg ise, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, Instagram ve Facebook reels'in yıllık 50 milyar dolarlık bir gelir oranını aştığını duyurdu. Analistler, Meta'nın 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıllık sonuçlarını açıklayacağı 28 Ocak'ta reels'in gelirler üzerindeki etkisinin daha net ortaya çıkacağını söylüyor. Öte yandan, Meta'nın Aralık ayında Amazon Fire TV akış cihazları için geliştirdiği Instagram TV uygulaması, kullanıcıların reels videolarını televizyon ekranında izlemelerine imkan tanıyarak, kısa video formatının erişimini daha da genişletti. Tüm bu gelişmeler, reels'in sosyal medya ekosisteminde merkezi bir rol oynamaya devam edeceğini gösteriyor.

Sonuç: Reels, sosyal medya reklamcılığında yeni bir çağ başlatıyor

Instagram reels, kısa sürede sosyal medya reklamcılığında yeni bir dönemin kapılarını araladı. 2025 yılı itibarıyla reklamların çoğunun reels üzerinden yayınlanması, Meta'nın kullanıcı etkileşimi ve reklam gelirleri açısından önemli bir başarıya imza attığını gösteriyor. Yapay zeka destekli öneri sistemleriyle güçlenen reels, TikTok ve YouTube gibi rakiplerle olan rekabette de öne çıkıyor. Kısa video formatının sunduğu avantajlar, hem kullanıcılar hem de reklamverenler için cazip fırsatlar yaratıyor. Önümüzdeki dönemde reels'in sosyal medya platformlarındaki ağırlığının daha da artması ve reklamcılık alanında yeni stratejilerin geliştirilmesi bekleniyor.