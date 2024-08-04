Hayatlarının her anında Instagram ile bütünleşik yaşayanlar iki gündür deyim yerindeyse "Instagram yoksunluğu krizi" geçiriyorlar.

Peki "Instagram olmadan yaşayamam" diyenler ne yapacak?

Sosyal medya bağımlılığının tedavisi var mı?

Psikolojik danışman Doç. Dr. Mehmet Kaya "bağımlıları" rahatlatacak yöntemleri aksam.com.tr'ye anlattı.

Kaya, "Her ne kadar hoşumuza gitmese de bu birkaç günlük kesinti Instagram'la ilişkimizin düzeyini anlayabilmek açısından bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu süreci bağımlılık düzeyi testi olarak ele almak faydalı olabilir" dedi.

INSTAGRAM BAĞIMLILIĞI NASIL ÖLÇÜLÜR?

Kimilerinin Instagram yoksunluğunu katlanabilir bir durum olarak görmediklerini ve DNS ayarlarını değiştirme ya da VPN bağlantısı kurma gibi seçenekler üzerinden hızlı çözüm aradıklarını belirten Doç. Dr. Mehmet Kaya, bağımlılığı mantığa büründürme ve haklı gösterme çabalarına dikkat çekti. Kaya, "Özgürlük, can sıkıntısına çare, ticaret aracı olarak kullanma gibi haklı görünen gerekçeler öne sürüldüğünde bağımlılık düzeyine ilişkin farkındalık engelleniyor. Aslında bu kısıtlamayı hayatımızın konforu için kendi isteğimizle ara ara yapmalı ve böylelikle neye ne kadar bağımlı olduğumuzu görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ALARM ZİLLERİ ÇALIYORSA...

Psikolojik danışman Doç. Dr. Mehmet Kaya'ya göre eğer sabah uyanır uyanmaz, tuvalette, kendimizle baş başa kaldığımızda Instagram yoksunluğu yaşıyorsak ve hayatımızda Instagram'ın yerine başka bir şey koyamıyorsak işte o zaman alarm zilleri çalıyor demektir. Eğer kişi Instagram'ı hayatının birincil ihtiyacı olarak görüyorsa yoksunluk durumunda belirsizliğe düşmesi, yoğun stres, anksiyete yaşaması kaçınılmaz hale geliyor.

OLMAZSA OLMAZ MI?

Uykuya dalmadan önce mutlaka kendinizi Instagram'a bakmak zorunda hissediyor musunuz?

Bunu yapmadığı zaman uyuyamıyor musunuz?

Doç. Dr. Mehmet Kaya bu durumu "aslında tüm bunların temel dinamiğinde kişinin günlük stresini azaltmak için haz nesnesine (Instagram) yönelmesi ve böylelikle stresini haz ile gevşetip yatıştırmaya yönelik çabası yatar. Bebekliğimizden itibaren öğreniriz haz alacağımız şeylerle stresimizi yatıştırmayı. Ancak buradaki paradoks zamanla haz nesnesinin kendisinin temel problem kaynağı haline dönüşmesidir. Çünkü hem yokluğunda stresimizi azaltacak bir başka seçeneğimiz/çözümümüz yoktur hem de haz nesnesinin yokluğu başlı başına diğer stres kaynaklarının çok ötesinde bir stres kaynağı haline dönüşür. Özetle stres atmamıza yarayan instagram, zamanla, yokluğunda en büyük stresimiz haline dönüşür. Unutmayınız ki hazlarınızı kontrol etmezseniz onlar sizi kontrol etmeye başlar ve çoğunlukla farkında olmazsınız bile..." sözleriyle izah ediyor.

BAĞIMLILAR NE YAPMALI?

Psikolojik Danışman Doç. Dr. Mehmet Kaya'nın "bağımlılara" önemli tavsiyeleri de var.

Öncelikle Instagram ya da diğer sosyal medya araçlarını günlük rutinlerimizin hangileri ile bağladığımızı keşfetmemiz gerekiyor.

Eğer bağımlılık durumumuz "her zaman" ve "mutlaka" düzeyindeyse ciddi bir mücadeleye girişmemiz şart.

Yürüyüşe çıkmak, arkadaşlarla sosyalleşmek, müzik dinlemek akla ilk gelen alternatif yöntemler.

Ama can sıkıntısıyla başa çıkmak için sürekli bir "oyalayıcı" aramak sağlıklı değil.

Doğru olan kendimizle baş başa kalabilmemiz, iç dünyamıza yolculuk yapabilmemiz hatta derin düşüncelere dalabilme becerimizi geliştirmemiz...

Doç. Dr. Mehmet Kaya'nın önerisi öncelikle "bildirimleri" kapatmak...

Çünkü o bildirim sesleri aslında bağımlısı olduğumuz "hazza" çağrıyı diri tutma işlevi görüyor.

Instagram'a bakmadan uyuyamayanlar ise yoğurt ve papatya çayından yardım alabilirler.