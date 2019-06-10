Instagram, uygulamayı kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak yeni bir özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı.

Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi. Özelliği seçen insanlar hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleriyle görüntüleyebilecek.

DAHA AZ HÜCRESEL VERİ KULLANILACAK

Facebook bünyesindeki şirketten yapılan duyuruya göre bu özelliği seçen kullanıcıları hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleri ile görüntüleyebilecek.Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi.

ANDROİD CİHAZLARA SUNULACAK

Dünya genelinde Android cihazlar için kullanıma sunulacak bu özellik ile Instagram, farklı internet hızları ve tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak daha fazla insana kesintisiz bir Instagram deneyimi sunmayı hedeflediğini açıkladı.

VERİ TASARRUFUNU SAĞLAYAN BU ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?

Instagram, artık yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesi ve videoların önden yüklenmesi için üç seçenek sunacak.

Ayarlarda "Hesap" sekmesi altında "Hücresel Veri Kullanımı" başlığındaki bu özellik ile video ve yüksek çözünürlüklü görsellerin önden yüklenmesi engellenebilecek. (Takvim)