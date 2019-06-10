27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8201
  • 6,5801
  • 248.343
  • 93.593
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Instagram yüksek veri tüketimini düşürecek bir özellik geliştirildi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan Instagram milyonlarca kullanıcısına müjdeyi verdi. Yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesinden gerçekleşen yüksek veri tüketimini düşürecek bir özellik geliştirildi. Yeni gelen özellikle birlikte kullanıcıların mobil internet tüketimini düşecek. Milyonlarca Instagram kullanıcısı şimdi merakla bu özelliği bekliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Instagram, uygulamayı kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak yeni bir özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı.
 
Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi. Özelliği seçen insanlar hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleriyle görüntüleyebilecek.
 

DAHA AZ HÜCRESEL VERİ KULLANILACAK

 
Facebook bünyesindeki şirketten yapılan duyuruya göre bu özelliği seçen kullanıcıları hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleri ile görüntüleyebilecek.Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi.
 

ANDROİD CİHAZLARA SUNULACAK

 
Dünya genelinde Android cihazlar için kullanıma sunulacak bu özellik ile Instagram, farklı internet hızları ve tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak daha fazla insana kesintisiz bir Instagram deneyimi sunmayı hedeflediğini açıkladı.
 

VERİ TASARRUFUNU SAĞLAYAN BU ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?

 
Instagram, artık yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesi ve videoların önden yüklenmesi için üç seçenek sunacak.
 
Ayarlarda "Hesap" sekmesi altında "Hücresel Veri Kullanımı" başlığındaki bu özellik ile video ve yüksek çözünürlüklü görsellerin önden yüklenmesi engellenebilecek. (Takvim)
 

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Skandal sonrası Türkiye'den İzlanda'ya nota

Skandal sonrası Türkiye'den İzlanda'ya nota

İğrenç olay sonrası linç girişimi

İğrenç olay sonrası linç girişimi

AK Parti ve CHP'den ortak yayın için yeni temas

AK Parti ve CHP'den ortak yayın için yeni temas

Yüzde 62’si tamamlandı, 2020 yılında açılacak

Yüzde 62’si tamamlandı, 2020 yılında açılacak

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

'Yüzüme kimyasal attı' iddiası yalan çıktı

'Yüzüme kimyasal attı' iddiası yalan çıktı

Skandal sonrası İzlanda'dan ilk açıklama

Skandal sonrası İzlanda'dan ilk açıklama

360 derece dönen ev inşa etti

360 derece dönen ev inşa etti
 

POPÜLER HABERLER

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

Türkiye'den SU-57 ve J-31 hamlesi

Türkiye'den SU-57 ve J-31 hamlesi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Japonların gizli silahları

İşte Japonların gizli silahları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019