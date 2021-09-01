Instagram'a 18 yaş güncellemesi geliyor

1 Eylül 2021 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 11:27

2019'dan beri Instagram'a kaydolma sürecinin bir parçası olarak yeni kullanıcılardan doğum tarihlerini girmeleri isteniyor, ancak ilk kez mevcut kullanıcılardan uygulamayı açtıklarında yaşlarını vermeleri istenecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu bilgi, gençler için yeni güvenlik özellikleri oluşturmamıza ve doğru yaş grubuna doğru deneyimleri sunmamıza yardımcı oluyor. Son örnekler, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen 18 yaşından küçük kişilere mesaj göndermesini önlemek için mart ayında yaptığımız değişiklikleri içeriyor" denildi.

İNGİLTERE'DE YAŞA UYGUN KOD UYGULAMASI

Instagram'ın yeni adımı, İngiltere'nin yaşa uygun tasarım kodunu uygulamaya başlamasından iki gün önce getirildi.

Kod, şirketlerin çocuk kullanıcıları belirlemesini ve kişisel verilerini korumak, davranışlarını değiştirme girişimlerini sınırlamak ve onların refahına öncelik vermek için özel çaba sarf etmelerini gerektiriyor.

Instagram bir başka güncellemesinde reklam verenlerin temel demografik bilgiler dışında herhangi bir bilgi kullanarak 18 yaşın altındaki kitleleri hedeflemesini engellemişti.