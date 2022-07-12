Instagram'a beklenen özellik geliyor

Instagram, yayıncıların OBS, Streamyard ve Streamlabs gibi canlı yayın yazılımlarını kullanarak bir masaüstünden canlı yayın yapmalarını sağlayan yeni bir canlı yayın aracını test ediyor.

Meta'ya ait sosyal medya platformu, ilk defa uygulama dışında canlı yayın açmaya izin veriyor. Yeni entegrasyon sayesinde Instagram yayınlarında harici kamera, mikrofon veya ekran şablonları kullanılabilecek.

Instagram'ın masaüstü sürümünde canlı yayın başlatmak için ilk olarak hangi yayın platformunu (OBS veya Streamlabs gibi) seçtiğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ardından canlı yayınınıza bir başlık vermeniz isteniyor. Başlığınızı seçtikten sonra ise anahtar ve doğrudan yayın bağlantısını göreceksiniz. Her iki kodun da harici yazılıma kopyalanmasıyla Instagram yayınını dış bir uygulamaya bağlamış olacaksınız.

Meta sözcüsü Instagram Live Producer ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Instagram Live'ı paylaşılan deneyimler için anlamlı bir yer haline getirmenin yolları üzerinde her zaman çalışıyoruz. Şu anda yayıncıların küçük bir ortak grubuyla yayın yazılımı kullanarak canlı yayına geçmelerine izin vermenin bir yolunu test ediyoruz." dedi

Instagram ilk defa dış bir uygulamayla entegrasyon sunuyor olsa da, yayın için hala bazı kurallara sahip. Örneğin; 9×16 en-boy oranı, saniyede 60 kare hızında 720 piksel çözünürlük ve 2.250 ila 6.000 Kbps arasında video bitrate aralığını desteklediğinin altını çiziyor.